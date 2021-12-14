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Türkiye Ilaç ve Tibbi Cihaz Kurumu ("Kurum") geçtigimiz haftalarda biyosidal ürünler, Yurtdisi Ilaç Listesi, Tibbi Cihaz Yönetmeligi uyarinca sinifi degisen ürünler, yurtdisi ve yurtiçi Iyi Üretim Uygulamalari ("GMP") sertifikasyon ve denetim süreçleri hakkinda duyurular yayimladi.

Güncel gelismeler özelindeki notlarimiza asagidaki linklerden ulasabilirsiniz:

Yurt disi GMP Denetimi ve Sertifikasyon Süreçleri Hakkinda Pandemi Döneminde Hangi Ek Tedbirler Uygulanacak?

GMP Sertifika Süresi Sona Eren Yurtiçi Üretim Tesisleri hakkinda Hangi Tedbirler Uygulanacak?

Biyosidal Ürün Ruhsat Basvurusu Nasil Yapilir?

Yurtdisi Ilaç Listesinde Hangi Ilaçlar Muhafaza Edilecek?

Tibbi Cihaz Yönetmeligi ile Sinifi Degisen Ürünler için Hangi Aksiyonlar Alinmalidir?

Yurt disi GMP Denetimi ve Sertifikasyon Süreçleri Hakkinda Pandemi Döneminde Hangi Ek Tedbirler Uygulanacak?

03.12.2021 tarihinde Kurum yurt disi üretim tesislerinin GMP denetimleri ve GMP sertifikalarina yönelik bir duyuru yayinlamistir. Duyuru kapsaminda pandemi süresince GMP sertifikalarinin geçerlilik sürelerinde uygulanacak uzatmalar ve denetimlere basvurularina yönelik detayli açiklamalar yer almaktadir. Duyuruya buradan ulasilabilir.

Ne Degisecek?

Kurum'un denetim hakki sakli kalmak kaydiyla, devam eden pandemi kosullari göz önünde bulundurularak yurtdisi üretim tesislerine yönelik asagidakiler dahil bir takim yeni tedbirler uygulanacaktir:

Bir takim kosullari karsilayan yurtdisi üretim tesislerinin GMP sertifikalari geçerlilik süresi herhangi bir basvuru yapilmasina gerek kalmaksizin 31.12.2022 tarihine kadar uzatilmistir.

Daha evvel Kurumca denetlenmis tesisler : Yurt Disi Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri Için Yapilacak Müracaatlara Dair Kilavuz'un (" Kilavuz ") B maddesi kapsaminda basvuru yapilmasi gerekmektedir.

: Yurt Disi Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri Için Yapilacak Müracaatlara Dair Kilavuz'un (" ") B maddesi kapsaminda basvuru yapilmasi gerekmektedir. Daha evvel Kurumca denetlenmemis tesisler : Öncelik Degerlendirme Kurulu karariyla yüksek öncelik karari ve öncelik karari alinmis ürünlerinin PIC/S üyesi bir otorite tarafindan denetlenmis olmasi; ancak bu ürünlerin Kilavuz'un B maddesini saglamamasi durumunda dosya üzerinden çesitli ilave belgeler talep edilmek suretiyle istisnai bir degerlendirme yapilacaktir.

: Öncelik Degerlendirme Kurulu karariyla yüksek öncelik karari ve öncelik karari alinmis ürünlerinin PIC/S üyesi bir otorite tarafindan denetlenmis olmasi; ancak bu ürünlerin Kilavuz'un B maddesini saglamamasi durumunda dosya üzerinden çesitli ilave belgeler talep edilmek suretiyle istisnai bir degerlendirme yapilacaktir. Ithalatçi firmalarin üretim yerinden doküman temininde sikinti yasamasi halinde, belgelerin temin edilir edilmez sunulacagina yönelik beyan verilmesi kosuluyla yurtdisindan gönderilen dokümanlar ithalatçinin bilgilerine yer vermek kosuluyla Kurum'a e-posta olarak gönderilebilecektir.

GMP Sertifika Süresi Sona Eren Yurtiçi Üretim Tesisleri hakkinda Hangi Tedbirler Uygulanacak?

Kurum'un 03.12.2021 tarihli duyurusu ile GMP sertifika süresi dolan yurtiçi üretim tesislerinin sertifika süreleri bir takim sartlari karsilamalari halinde yaklasik 1 sene kadar uzatilmistir. Ilgili duyuruya buradan ulasilabilir.

Ne Degisecek?

Içisleri Bakanliginin 1 Haziran 2021 tarih ve E-89780865-153-8878 sayili Haziran Ayi Normallesme Tedbirleri Genelgesi ile pandemi sonrasi normallesme süreci kapsaminda 2021 senesinin ikinci alti ayinda genel GMP denetimlerine baslanmistir. Bu süreçte denetimi henüz gerçeklesmeyen yerli ilaç üreticisi firmalardan son genel denetimi üzerinden 3 yil süre geçmis ve sertifika süreleri dolmus tesislerin GMP sertifika süreleri 31.12.2022 tarihine kadar uzatilmistir.

Biyosidal Ürün Ruhsat Basvurusu Nasil Yapilir?

Kurum 30.11.2021 tarihinde biyosidal ürünlere iliskin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yapilacak islemler hakkinda duyuru yayinladi. Söz konusu duyuru ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsat basvurularina iliskin yönlendirmeler içeriyor. Duyuruya buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

09.12.2021 tarihi itibariyle Biyosidal Modülü üzerinden ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsat basvurusu ÜTS üzerinden yapilabilecektir. Ruhsat basvuru esnasinda fiziki evrak talep edilmeyecek ve süreç e-imzali dokümanlar ile yürütülecektir. Ancak gerek görülen hallerde Kurum'un fiziki evrak talep etme hakki saklidir.

ÜTS'de ruhsat basvurusu yapildiktan sonra ruhsat alinabilmesi için ÜTS tarafindan en fazla üç defa eksiklik güncellemesine izin verilecek olup, bu süreç içerisinde eksiklerin tamamlanmamasi halinde basvuru süreci sonlandirilacaktir. Bu durumda ÜTS üzerinden yeni ruhsat basvurusu olusturulmasi gerecektir.

Ayrica, Halk Sagligi Genel Müdürlügü tarafindan ruhsatlandirilmis ve ruhsat geçerlilik süresi 31.12.2021 tarihinde sona eren ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünler, 31.12.2022 tarihine kadar piyasada bulundurulabilecektir. Bu ürünlerin ruhsatlarina yönelik Kurum tarafindan herhangi bir belge yenilemesi yapilmayacaktir. Ancak ürünlerin ruhsat dosyasinda yer alan bir takim test raporlarinin Kurum tarafindan yayinlanan Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürünlerin Analizleri Hakkinda Talimat'ta belirtilen sartlari karsilamasi gerekmektedir. Aksi halde söz konusu testlerin talimata uygun biçimde yenilenmesi gerekecektir.

Yurtdisi Ilaç Listesinde Hangi Ilaçlar Muhafaza Edilecek?

Kurum'un 24.11.2021 tarihinde, 984 sayili Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat Islerinde Kullanilan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satildigi Dükkanlara Mahsus Kanun'un ("Zehirli ve Müessir Kimyevi Madde Satilan Dükkanlara Mahsus Kanun") uyarinca hazirlanan Yurtdisi Ilaç Listesi'nde bulunan ürünlere yönelik duyuru yayimlandi. Söz konusu duyuruya buradan ulasilabilir.

Ne Degisecek?

Zehirli ve Müessir Kimyevi Madde Satilan Dükkanlara Mahsus Kanun'un 11. maddesi uyarinca Türkiye'de ruhsatli olmayan veya ruhsatli olup da çesitli sebeplerle piyasada bulunmayan beseri tibbi ürünler belirli kosullar altinda Saglik Bakanligi tarafindan uygun görülen kamu kurum ve kuruluslar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacilari Birligi tarafindan yurtdisindan temin edilebilmektedir. Bu sekilde temin edilen ilaçlar Yurtdisi Ilaç Listesi'ne eklenir ve listeye girdigi tarihten itibaren üç yil içinde izin/ruhsat sahibi tarafindan ruhsat basvurusunda bulunulmasi ve basvuru tarihinden itibaren en geç iki yil içerisinde ruhsat alinmasi zorunludur.

Yurt Disi Ilaç Listesi'nde bulunan ürünlerden ruhsat alinmamis, ancak ilgili listeye eklenisinden itibaren üç yilini doldurmus ve/veya üç yili doldurmalarina alti ay kalmis ürünlerin listesi Kurum tarafindan yayinlanmistir. Liste Yurt Disi Ilaç Degerlendirme Komisyonu'nda degerlendirilecektir. Bunun akabinde, ruhsat/izin bulunmamasina ragmen listede kalmasi uygun görülen ürünler Cumhurbaskanligi onayina bagli olarak temin edilmeye devam edilebilir.

Tibbi Cihaz Yönetmeligi ile Sinifi Degisen Ürünler için Hangi Aksiyonlar Alinmalidir?

Kurum 16.11.2021 tarihinde yeni Tibbi Cihaz Yönetmeligi kapsaminda risk sinifi degisen tibbi cihazlardan Ürün Takip Sistemi'nde (ÜTS) "kayitli" bulunmayan ürünlere yönelik duyuru yayinlamistir. Söz konusu duyuruya buradan ulasilabilir.

Ne Degisecek?

Kurum geçtigimiz aylarda 06.07.2021 tarihli duyurusu ile geçtigimiz aylarda Yönetmelik kapsaminda risk grubu yükselen ve bu sebeple onaylanmis kurulusa gitme zorunlulugu dogan cihazlarin 26.05.2024 tarihine kadar belirli sartlar altinda piyasada bulundurulmasina imkan tanindigini açiklamisti. Yeni duyuru ile bu çerçevede sinifi degisecek ürünlerin kaydi adina ÜTS'den basvuru yapilabilmesi için duyurunun Ek-1'inde belirtilen bilgilerin yer alan aldigi bir dilekçe ile internet sitesi üzerinden basvuru yapilmasi gerektigi bildirilmistir.

Sonuç

Kurum saglik sektöründe faaliyet gösteren sirketlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Saglik sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili sirketler, Kurum'un duyurularini yakindan takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini Kurum'un yönlendirmeleri dogrultusunda yerine getirmelidir.

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