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Yeni Gelişmeler

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), 28 Nisan 2021 tarihinde yaptığı duyuruda COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tam kapanma tedbiri çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin eczanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik ziyaretlerinin durdurulduğunu belirtti. Kurum'un duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Türkiye'de COVID-19 önlemleri kapsamında 29 Nisan saat 10:00'dan başlamak üzere 17 Mayıs saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacaktır. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten taraflar söz konusu kapanmadan muaf tutulacaktır. Ancak ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dahil olmak üzere tüm sağlık kurum/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetleri bahsi geçen muafiyete tabi değildir. Dolayısıyla, bu süreçte ürün tanıtım temsilcileri tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta ve video konferans gibi) gerçekleştirmelidir.

Sonuç

Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ürün tanıtım temsilcileri, tam kapanma sürecinin sonuna kadar sağlık kuruluşlarına yapacakları ziyaretleri sonlandırmalı, Kurum'un bu konudaki açıklamalarını takip etmelidir.

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