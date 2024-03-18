26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1'indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan "10.71.02", "13.30.03", "47.29.90", "62.01.01", "82.11.01" ve "95.22.01" satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan "33.13.04" satırı yürürlükten kaldırılmış; "10.71.03" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "10.71.04" satırı, "13.30.04" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "13.30.05" satırı, mülga "33.13.04" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "33.13.05" ve "33.13.90" satırları, "82.11.01" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "82.11.02" satırı, "95.11.01" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "95.11.02" satırı, "95.12.01" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "95.12.02" satırı ve "95.25.02" satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "95.25.03" satırı eklenmiştir."

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