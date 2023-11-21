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Turkey: Az Tehlikeli Sınıfta Ve 50'den Az Çalışanı Olan İşyerleri İçin Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri

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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 31.12.2023 itibariyle 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (diğer işyerleri için hali hazırda yürürlükte olan):

iş güvenliği uzmanı ve

işyeri hekimi

bulundurma zorunluluğunun başlayacağını hatırlatırız.

Şirketler bu yükümlülükleri, kendi çalışanları arasından uygun niteliklere sahip kişileri görevlendirerek veya bir Ortak Sağlık Güvenliği Birimi (OSGB) vasıtasıyla yerine getirebilirler.

Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda şirketler/işveren vekilleri (idari para cezaları, iş kazalarında kusur oranından kaynaklı artan sorumluluk gibi) ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Konu hakkında sorunuz olursa, bizimle irtibata geçebilirsiniz.

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