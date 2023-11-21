Turkey:
Az Tehlikeli Sınıfta Ve 50'den Az Çalışanı Olan İşyerleri İçin Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri
21 November 2023
Bener Law Office
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6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu uyarınca 31.12.2023
itibariyle 50'den az çalışanı bulunan
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
için (diğer işyerleri için hali
hazırda yürürlükte olan):
- iş güvenliği uzmanı ve
- işyeri hekimi
bulundurma zorunluluğunun başlayacağını
hatırlatırız.
Şirketler bu yükümlülükleri, kendi
çalışanları arasından uygun niteliklere
sahip kişileri görevlendirerek veya bir Ortak
Sağlık Güvenliği Birimi (OSGB)
vasıtasıyla yerine getirebilirler.
Bu yükümlülüğe uyulmaması
durumunda şirketler/işveren vekilleri (idari para
cezaları, iş kazalarında kusur oranından
kaynaklı artan sorumluluk gibi) ciddi yaptırımlarla
karşılaşabilirler.
Konu hakkında sorunuz olursa, bizimle irtibata
geçebilirsiniz.
The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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