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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.08.2023 tarihli 32276 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1'indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “01.41.31”, “06.20.01”, “08.99.90”, “28.92.10”, “33.20.38”, “47.89.20” ve “86.21.90” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “35.14.02”, “59.11.03”, “66.13.01” satırları yürürlükten kaldırılmış; “35.14.03” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “35.14.04” ve “35.14.05” satırları, “59.11” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “59.11.04” ve “59.11.05” satırları, “V” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “66.13.02” ve “66.13.03” satırları ve “86.21.04” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “86.21.05” satırı eklenmiştir.

İlgili Tebliğin tamamına BURADAN [BG(T1] ulaşabilirsiniz.

Footnote

[BG(T1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230811-3.htm

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