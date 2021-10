ARTICLE

Türk Borçlar Kanunu uyarinca isveren, isçiyi koruma ve gözetme borcu kapsaminda is sagligi ve güvenliginin saglanmasi için gerekli önlemleri almak ve isçinin sagligini, fiziksel ve zihinsel bütünlügünü korumak ile yükümlüdür. Buna paralel olarak Is Sagligi ve Güvenligi Kanunu, isverenin bütün çalisanlarin saglik ve güvenligini saglamakla yükümlü oldugunu öngörmektedir. Bu kapsamda, isverenler çalisanlar için pratikte mümkün oldugu ölçüde COVID-19'dan ari bir çalisma ortami saglamakla yükümlüdür. Isverenlerin konuya iliskin olarak pratikte atabilecekleri adimlar ise her isyerinin kendine özgü sartlarina göre farklilasabilecektir. Bununla birlikte, pandeminin basindan bu yana bazi idari kurumlar tarafindan çesitli kilavuzlar yayimlanmis olup, söz konusu kilavuzlarda yer alan öneriler en azindan asgari korumayi saglayabilmek adina isverenler tarafindan gözetilebilecektir. Bahsi geçen yayinlar; çogunlukla acil durum plani, temizlik ve hijyen kurallari, kisisel koruyucu ekipmanlar, toplanti ve seyahatlere iliskin tavsiyeleri konu almaktadir.

