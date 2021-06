ARTICLE

SONUÇ: Kurumsal e-posta gibi; isveren tarafindan çalisana teslim edilen araç, bilgisayar vb. araçlar üzerinde isverenin denetim ve inceleme hakkina sahip olup/olmadigina iliskin Is Mevzuatinda açik bir düzenleme yoktur. Yasa koyucu, Anayasa'da yer alan kisi temel hak ve hürriyetler çerçevesinde daha genel nitelikte düzenlemelere yer vermistir. Doktrinde de isverenin mülkiyet hakki ile isçinin özel yasama saygi haklarinin yarisacagi degerlendirilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu karari ile artik; isverenin salt mülkiyet hakkindan dogan yönetim hakkinin, çalisanin temel insan haklarindan biri olarak özel yasama saygi hakkina üstün kabul edilmesi mümkün olamayacagi (isverenin mülkiyet hakkinin sinirsiz ve mutlak bir gözetleme ve denetleme yetkisi vermeyecegi) tartismasiz hale gelmistir. Dolayisiyla isverenin isyerinde çalisanlara teslim etmis oldugu is araç ve gereçlerine yönelik yönetim yetkisi kapsaminda inceleme ve denetim yapabilecegi Anayasa Mahkemesi kararinda kabul edilmisse de bunun sinirlarinin kesin olarak çizildigi görülmüstür. Bu kapsamda isveren tarafindan yapilacak olasi bir denetim ve inceleme mesru sebebe dayanmali, seffaflik ilkesi çerçevesinde gerçeklesmeli, ulasilmak istenen amaca elverisli bir yöntem olmali, ayni amaca daha hafif bir müdahale ile ulasilmasi mümkün olmamali, söz konusu denetim ve inceleme zorunlu ve orantili olmali ve çalisanin adalet duygusunu sarsmamalidir. Bu nedenlerle, isverenin çalisana sagladigi is araç ve gereçlerinin sadece is amaçli kullanilabilecegi, özel nedenlerle kullanilmamasi gerektigi gibi (bu konuda farkli istisnalar taninabilir) isveren tarafindan belirlenecek kurallarin tespit edilerek çalisana teblig edilmesi gerekir. Kurumsal e-posta özelinde de somutlastirmak gerekirse, islerin etkin sekilde yürütülmesi ile bilgi akisinin kontrolünü saglamak, isçinin eylemlerine bagli cezai ve hukuki sorumluluga karsi korunmak, verimliligi ölçmek veya güvenlik endiseleri gibi hakli ve mesru görülebilecek nedenlerle, elektronik posta hesaplarini takip edebilecegi, denetleyebilecegi, inceleyebilecegi ve hatta gerektiginde isveren lehine delil olarak kullanilabilecegi gibi hususlarin çalisan bilgi ve onayina sunularak, çalisanin kabul ettigine dair yazili beyaninin alinmasi uygun olur. Aksi halde somut olayin sartlarina göre isverenin, çalisan/çalisanlarini hukuka aykiri olarak izleme sonucu sorumlulugu söz konusu olabilecektir.

