3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının değiştirilmesi hakkındaki 21.05.2024 tarihli ve 8485 sayılı Karar ("Karar"), 21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar uyarınca kanuni faiz oranı yıllık %24 olarak belirlenmiştir. Karar 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, karar metnini aşağıda bilgilerinize sunarız.

"3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24 olarak uygulanmasına, mezkur Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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