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26 May 2024

Kanuni̇ Fai̇z Orani 01.06.2024 Tari̇hi̇nden İti̇baren Geçerli̇ Olmak Üzere Yillik %24 Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

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Nazali

Contributor

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının değiştirilmesi hakkındaki 21.05.2024 tarihli ve 8485 sayılı Karar ("Karar"), 21.05.2024 tarihli...
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3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının değiştirilmesi hakkındaki 21.05.2024 tarihli ve 8485 sayılı Karar ("Karar"), 21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar uyarınca kanuni faiz oranı yıllık %24 olarak belirlenmiştir. Karar 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, karar metnini aşağıda bilgilerinize sunarız.

"3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24 olarak uygulanmasına, mezkur Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Söz konusu duyuru metni hakkında sormak istediğiniz bir soru olması durumunda tarafımızla iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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ARTICLE
26 May 2024

Kanuni̇ Fai̇z Orani 01.06.2024 Tari̇hi̇nden İti̇baren Geçerli̇ Olmak Üzere Yillik %24 Olarak Beli̇rlenmi̇şti̇r

Turkey Strategy

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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