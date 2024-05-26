Kamu İhale Kurumu'nun resmî web sitesinde yayımlanan 22.01.2024 tarihli duyuru[1] ile kesin teminat mektuplarının elektronik olarak İstanbul Takas ve Saklama...

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Kamu İhale Kurumu'nun resmî web sitesinde yayımlanan 22.01.2024 tarihli duyuru1 ile kesin teminat mektuplarının elektronik olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik EKAP güncellemelerinin devreye alındığı belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu'nun resmî web sitesinde yayımlanan 15.03.2024 tarihli duyuru2 ile kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, ihale ilanı veya duyurusu 08.04.2024 ve sonrasında olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılan ihalelerde sunulacak kesin teminat mektuplarının elektronik olarak verilmesi zorunlu olacaktır.

Elektronik Kesin Teminat Mektupları Nasıl Sunulur?

İhale üzerinde bırakılan isteklilerin elektronik kesin teminat mektubu sunabilmesi için yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

EKAP'ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin ihale kayıt numarası seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır. Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir. “Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo”da Referans Numarasına yer verilmelidir.

İsteklilerin uygulaması gereken işlemlere ilişkin Kılavuz3, 22.01.2024 tarihli duyuru ile yayımlanmış; isteklilerin EKAP üzerinden elektronik teminat mektubu sunmasına ilişkin adımlar açıklanmıştır.

Footnotes

1. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

2. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

3. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

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