Kamu İhale Kurumu'nun resmî web sitesinde yayımlanan 15.03.2024 tarihli duyuru ile 17.03.2024 tarihinden itibaren temini veya teyidi resmi makamlar ve resmi makamlara...

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17.03.2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Değişiklikler

Kamu İhale Kurumu'nun resmî web sitesinde yayımlanan 15.03.2024 tarihli duyuru1 ile 17.03.2024 tarihinden itibaren temini veya teyidi resmi makamlar ve resmi makamlara ait internet sayfaları üzerinden sağlanamayan belgelerin; EKAP'a kayıtlı gerçek/ tüzel kişiler tarafından kullanıcı sayfalarına yüklenebileceği belirtilmiştir.

Buna göre, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeler Kamu İhale Mevzuatında belirtilen belgelerin sunuluş usul ve esaslarına uygun olarak2 EKAP'a yüklenebilecektir.

steklilerin uygulaması gereken işlemlere ilişkin Kılavuz3, 15.03.2024 tarihli duyuru ile yayımlanmış; isteklilerin belge yükleme ve görüntülemesine ilişkin adımlar açıklanmıştır.

Footnotes

1. Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

2. Belgelerin okunaklı olması; belgeye ait, tür, düzenleyen kurum/kuruluş, ad, tarih ve sayı, imza vb. belge özelliğine göre ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin sisteme girilmesi gerekmektedir.

3. Kılavuzaburadan ulaşabilirsiniz.

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