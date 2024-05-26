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26 May 2024

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonunun Desteklenmesi

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Kilic Cayli & Partners

Contributor

Kilic Cayli & Partners logo
Multidisciplinary Law Firm based in Ankara/TURKEY. Focuses on Procurement Laws; Corporate and Trade Legislation; Startup and Technology Legislation; Private Equity & Venture Capital; Mergers, Acquisitions and Divestitures; Data Laws. Provides both litigation and consultancy services to clients. Represents them in front of First Instance and High Courts, at the administrative applications and applications before the Regulatory Bodies.
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Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Turkey Government, Public Sector
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Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

İklim krizinin önüne geçmek amacıyla imzalanan Uluslararası Paris Anlaşması 22.04.2016 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmış; iklim politikalarını karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlamıştır.

Kamu ihale sözleşmeleri kapsamında yapılan işlerde düşük karbon emisyonuna sahip malzemelerin kullanılmasını teşvik etmek ve yapım işi ile mal alımı ihalelerinde kullanılacak malzemelerin sınırlarını belirlemek amacıyla düzenlenen “Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 16.03.2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ'de Belirlenen Sınırlamalar Nedir?

Tebliğ ile, CEM I-Portland çimentosu1 yerine daha avantajlı özelliklere sahip yeşil çimentoların2 kullanımının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Tebliğ'e göre:

  • 01.01.2025-31.12.2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak belirlenmiştir.
  • 01.01.2030 tarihinden itibaren ise kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,75 olarak belirlenmiştir.

Tebliğ hükümleri 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Footnotes

1. CEM I-Portland çimentosu: İçeriğinde en az %95 oranında klinker ve en fazla %5 mineral katkı içeren geleneksel portland çimentosunu ifade etmektedir.

2. Yeşil çimentolar: CEM I-Portland çimentosu haricinde TS EN 197-1 standardında yer alan ve/veya içeriğinde %95'ten daha az klinker ve %5'ten daha fazla mineral katkı içeren ve içeriğine eklenen (kalker, silis dumanı, uçucu kül, puzolan ve benzeri) mineral katkılara göre kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan çimentolarını ifade etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Deniz Karaduman
Deniz Karaduman
Photo of Bensu Bahad&#305;r
Bensu Bahadır
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ARTICLE
26 May 2024

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonunun Desteklenmesi

Turkey Government, Public Sector

Contributor

Kilic Cayli & Partners logo
Multidisciplinary Law Firm based in Ankara/TURKEY. Focuses on Procurement Laws; Corporate and Trade Legislation; Startup and Technology Legislation; Private Equity & Venture Capital; Mergers, Acquisitions and Divestitures; Data Laws. Provides both litigation and consultancy services to clients. Represents them in front of First Instance and High Courts, at the administrative applications and applications before the Regulatory Bodies.
Explore
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