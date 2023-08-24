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TÜBİTAK kurumu, kamuoyunda uzun süredir beklenti oluşturan proje üst limitlerini artırdı.

2023 yılı başında 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı proje bütçe limiti %100 oranında artırılmıştı. Bu artışla birlikte, sanayi ve işveren tarafında diğer TÜBİTAK programlarının proje bütçe limitlerinde de artış beklentisi oluşmuştu.

TÜBİTAK kurumu resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda; 1512-1812 BİGG Programı destek limitini, 1507 Destek Programı limitini ve 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı limitini sırasıyla, 900.000 TL, 2.400.000 TL ve 1.500.000 TL'ye çıkardı. Bunun yanı sıra senetle transfer ödemesi üst limitini, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limitlerinde ve aşağıda belirtilen birçok konuda artış gerçekleştirildi.

Söz konusu artışların özetlendiği tablo aşağıda sunulmaktadır.

PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ

ESKİ ÜST LİMİT YENİ ÜST LİMİTİ 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Azami Proje Bütçesi 1.200.000 TL 2.400.000 TL 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.000.000 TL Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.500.000 TL 1512-Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Destek Üst Limiti Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 450.000 T Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 900.000 TL TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu hazırlama gideri destek üst limiti Proje başına en fazla 20.000 TL Proje başına en fazla 70.000 TL TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 10.000.000 TL ve üzeri 13.000.000 TL ve üzeri TEYDEB Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü 15.000 TL 30.000 TL 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limiti 20.000 TL/Proje 40.000 TL/Proje TEYDEB proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti 20.000.000 TL üzeri 25.000.000 TL üzeri TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı 25.000.000 TL 30.000.000 TL TEYDEB Senetle Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı 300.000 TL/Proje 1.000.000 TL/Proje 1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlama gideri üst limiti Proje başına en fazla 20.000 TL Proje başına en fazla 70.000 TL 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti Proje başına yıllık destek üst limiti: 10.000.000 TL Proje başına yıllık destek üst limiti: 13.000.000 TL 1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı Kuruluş başına en fazla 900.000 TL 1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Ulusal) 70.000 TL / Etkinlik 90.000 TL / Etkinlik 1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Uluslararası) 100.000 TL / Etkinlik 130.000 TL / Etkinlik



21.08.2023 tarihinde başvurulara açılacak olan TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programlarında yukarıda bahse edilen limitler geçerli olacaktır.

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