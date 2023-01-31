Inceleme Konusu Karar:

Bursa Il Saglik Müdürlügü tarafindan açik ihale usulü ile "24 Aylik 25 Kisim Sonuç Karsiligi Laboratuvar Hizmet Alimi" ihalesi gerçeklestirilmistir.

25 kisimdan olusan ihalenin 13 ve 14'üncü kisimlarinda, sonuç karsiligi kan grubu ve immuno-hematolojik testlerin alimi yapilmistir. Ihalenin 13'üncü kismina 3, 14'üncü kismina 4 istekli tarafindan teklif verilmis, anilan kisimlara basvuru sahibi tarafindan teklif verilmemistir.

Ihale dokümanini indiren Nogay Su Saglik Ürünleri Limited Sirketi ("Basvuru sahibi") tarafindan, Teknik Sartnamede yer alan, yükleniciden talep edilen kullanim hizlarina göre zamaninda tüketilmeyen kitlerin 2 ay öncesinden haber verilerek yüklenici tarafindan yenileri ile degistirilmesine yönelik düzenlemeye1 iliskin olarak itirazen sikayet basvurusunda bulunulmustur.

Kurum tarafindan basvuru üzerine 11.01.2023 tarih ve 2023/UH.II-93 sayili karar ile ihalenin iptaline karar verilerek, basvuruya konu düzenlemenin Kamu Ihale mevzuatina aykiri oldugu ifade edilmistir. Tarafimizca isbu karar incelenmistir.

Basvuru Sahibinin Iddialari ve Kamu Ihale Kurumu Kararinin Gerekçesi

Basvuru sahibi itirazen sikayet basvuru dilekçesinde özetle:

Tamamen idarenin stok takip ve yönetiminden kaynaklanabilecek bir kusur nedeniyle talep olusabilecegini,

Yüklenicinin hiçbir yetkisi ve sorumlulugu bulunmadigini, miadina iki ay kalmis kitlerin hali hazirda kullanilabilir oldugunu ve

Bu kitlerin iadesi durumunda ne özel ne de kamu hastanelerine verilemeyeceginden, yüklenicinin zararina ve kaynak israfina yol açacagini, zaten peyderpey siparis edilecek olan kitlerle ilgili bu düzenlemenin mevzuata aykiri oldugunu iddia etmistir.

Kamu Ihale Kurumu tarafindan anili iddiaya yönelik yapilan incelemede asagidaki hususlar tespit edilmistir:

"Kullanim hizlarina göre zamaninda tüketilmeyen kitlerin iki ay öncesinden haber verilerek yükleniciden yenileri ile degistirtilmesinin istenilmesine yönelik düzenlemenin istekliler açisindan belirsiz oldugu,

Yükleniciden kaynaklanmayan yanlis stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözlesmenin ifasinda yükleniciye ayrica sorumluluklar yüklenebilecegi, diger bir ifade ile istekliler tarafindan teklif edilen kit miktarindan daha fazla kitin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle idareye teslim edilmesi sonucunu dogurabilecegi,

Söz konusu düzenlemenin yüklenici aleyhine yorumlanabilecek, belirsiz ve sinirsiz oldugu, isteklilerin saglikli teklif olusturabilmelerini engelleyebilecek ve sözlesmenin ifasinda isteklileri haksiz zarara ugratabilecek nitelikte oldugu ve

Söz konusu kitlerin miatlarina daha iki aylik süre varken bu süreçte kullanmak yerine iade edilmek suretiyle hem kaynak israfina hem de yüklenicinin zarara ugratilmasina neden olunulacagi" ifade edilmis ve ihalenin 13. ve 14. kisimlarinin iptaline karar verilmistir.

Sonuç olarak, ihale dokümaninda, ihale kapsaminda alinacak toplam kit çesidine ve sayisina yer verildigi, teslim edilmesi istenilen kit miktarinin idare tarafindan belirleneceginin düzenlendigi ve idare tarafindan bu belirsizlige iliskin hastanenin ortalama kit tüketimi vs. gibi herhangi bir düzenleme yapilmadigi ihalelerde:

Kullanim hizlarina göre zamaninda tüketilmeyen kitlerin 2 ay öncesinden haber verilerek yüklenici tarafindan yenileri ile degistirilmesine yönelik düzenlemeye yer verilmesi ihale iptal sebebi olarak kabul edilmistir.

Dolayisiyla bu düzenlemenin oldugu ihalelerde, anili düzenlemenin ihale dokümanindan çikarilmasi talebi ile zeyilname talep edilecegi ve itirazen sikayet basvurusunda bulunulabilecegi görüsündeyiz.

Aksi halde ihalenin üzerinize kalmasi ve baska bir sirket tarafindan basvuruya konu edilmesi durumunda ihalenin iptal edilme riski mevcuttur.

1 Düzenlemenin tam metni: "...B.4 Firma, talebe göre kit ve reaktif miktarlarini peyderpey hastane idaresinin istegi dogrultusunda yazili istem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde teslim edecektir. Kitlerin miadi teslim tarihinden itibaren en az 6 (alti) ay olmalidir (özel miadli kitler veya hücreler hariç). ... A.4 Kullanim hizlarina göre zamaninda tüketilemeyen kitler iki ay öncesinden firmaya haber vermek kaydiyla yeni miadlilarla degistirilmelidir. Sözlesme süresince , kit tüketiminin farklilik göstermesine bagli olarak, az tüketilen test miktarlari ile çok tüketilen test miktarlari arasinda, islem puanlari dikkate alinarak (toplam puan degismemek kaydi ile) testler arasinda her türlü degisim yapilabilir..."

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