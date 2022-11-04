KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve Inovasyon Destek programinin üst limiti 900.000TL'den 1.100.000TL ye yükseltilmistir. Bu destek programindan 800.000TL hibe, 300.000TL faizsiz kredi almak artik mümkün kilinmaktadir. Güncelleme ile en belirgin artis, Personel Gideri, Makine teçhizat ve danismanlik destegi üst limitlerinde yapilmistir. Yeni destek üst limitleri asagidaki gibidir.

AR-GE, ÜR-GE VE INOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LIMITI (TL) DESTEK ORANI (%) Makine-Teçhizat, Donanim, Hammadde, Yazilim ve Hizmet Alimi Giderleri Destegi 200.000 75* Makine-Teçhizat, Donanim, Hammadde, Yazilim ve Hizmet Alimi Giderleri Destegi (Geri Ödemeli) 300.000 75* Nitelikli Personel Giderleri Destegi 300.000 100 Sinai Mülkiyet Haklari Giderleri Destegi 100.000 75 Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Destegi 100.000 75 Diger Giderler Destegi (100.000 TL) Egitim Destegi 25.000 75 Proje Tanitim Destegi 15.000 75 Proje Danismanlik Destegi 25.000 75 Yurtiçi ve Yurtdisi Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik Isbirligi Ziyareti Destegi 25.000 75 Isletme Kurulus Giderleri Destegi 5.000 (gerçek kisi statüsünde kurulmus olan) 10.000(sermaye sirketi statüsünde kurulmus olan) Destek Orani Uygulanmaz

(*) Projeye konu satin alinacak makine, teçhizat ve yazilimin yerli mali olmasi durumunda, destek oranina % 15 ilave edilir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve Inovasyon Destek Programi'nin amaci,

a) Arastirma-gelistirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri araciligiyla bilim ve teknolojiye dayali yeni fikir ve buluslara sahip küçük ve orta büyüklükte isletmeler (KOBI) ile girisimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyilestirmelerinin,

b) Ürün gelistirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile degisen pazar taleplerine ve teknolojik gelismelere uyum saglamalari amaciyla, KOBI'ler tarafindan orijinal, iyilestirilmis veya degistirilmis yeni ürünlerin üretilmesinin saglanmasidir.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve Inovasyon Programi'na sürekli olarak basvuru yapilabilmekte olup, söz konusu çagriyla ilgili detayli bilgiye KOSGEB resmi internet sitesi üzerinden ulasilabilmektedir.

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