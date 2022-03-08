4734 Sayili Kamu Ihale Kanunu'nun "Ihale ve ön yeterlik dokümaninin içerigi ve idari sartnamede yer almasi zorunlu hususlar" baslikli 27/2-d maddesinde "...ihale konusu isin tamamina veya bir kismina teklif verilmesinin mümkün olup olmadigi..." düzenlemesi yer almaktadir. Anilan hükme göre idari sartnamede düzenlenmesi kosuluyla ihale konusu is için kismi teklif verilebilecektir.

Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeligi'nde ise kismi teklif "Birim fiyat üzerinden teklif alinan ihalelerde; alimin birden fazla kalemden olusmasi halinde, alimin niteligine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kismina; ihale konusu alimin tek bir mala iliskin olmasi durumunda ise ayni malin miktarlar itibariyla belirlenen bir veya birden fazla kismina verilen teklif" olarak tanimlanmistir.

Kismi teklif verilmesi esasina göre kurulmus ihale sözlesmelerinde, gecikme cezasinin hangi bedel üzerinden uygulanacagi ise siklikla idare ile yüklenici arasinda uyusmazlik konusu olmaktadir.

Mal Alimlarina Ait Tip Sözlesme'nin 34.2 maddesine iliskin 54 numarali dipnotta "Yüklenicinin sözlesmeye uygun olarak malin/isin kismi kabule konu olan kismini süresinde teslim etmemesi/bitirmemesi halinde, Idare tarafindan en az on gün süreli yazili ihtar yapilarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kismin bedelinin .....................[ Idare, onbinde birden az, yüzde ikiden fazla olmamak üzere belirledigi ceza oranini yaziyla buraya yazacaktir.] oraninda gecikme cezasi uygulanir." açiklamasi yapilmistir.

Yargitay da kismi teklif verilmesi esasina göre kurulan sözlesmelerde ceza kesintisinin tesliminde gecikme olan kisim üzerinden yapilmasi gerektigi, tüm sözlesme bedeli üzerinden ceza kesintisi yapilmasinin hatali oldugu görüsündedir.

Sonuç olarak, kismi teklife açik ihalelerde gecikme cezasinin tüm sözlesme tutari üzerinden degil, teslim edilemeyen veya bitirilemeyen kismin sözlesmeye baglanan tutari üzerinden hesaplanmasi gerekmektedir.

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