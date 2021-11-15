4734 sayili Kanun'un "Ihaleye katilimda yeterlik kurallari" baslikli 10'uncu maddesinde "Asagida belirtilen durumlardaki istekliler ihale disi birakilir:...

e) Ihale tarihinden önceki bes yil içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karariyla hüküm giyen." hükmü yer almaktadir.

Is bu hüküm geregince, ihaleye katilim saglayan isteklilerin1, ihale tarihinden önce bes yil içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karari ile hüküm giymemis olmasi gerekmektedir.

Kamu Ihale Genel Tebligi'nin "Mesleki faaliyete iliskin mahkumiyet kararinin kapsami" baslikli 17.5.1. maddesinde;

"17.5.1.1 Adalet Bakanligi Adli Sicil Istatistik Genel Müdürlügüne bagli birimlerden alinacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararindan, asli veya feri ceza olarak, 765 sayili Türk Ceza Kanununun 11, 25 ve 35 inci maddelerinde tanimlandigi sekliyle "muayyen bir meslek ve sanatin tatili icrasi"na iliskin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fikrasinin (e) bendi kapsaminda degerlendirilecektir.

17.5.1.3. Adalet Bakanligi Adli Sicil Istatistik Genel Müdürlügüne bagli birimlerden alinacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararindan yalnizca, "mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali", 4734 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fikrasinin (e) bendi kapsaminda degerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin, 10 uncu maddenin dördüncü fikrasinin (e) bendinin uygulamasinda, mahkumiyet kararlarinin mesleki faaliyetten kaynaklanip kaynaklanmadigini göz önünde bulundurmasi gerekmektedir. (...)" hükmü yer almaktadir.

Bu hükümler degerlendirildiginde:

Ihale tarihinden önceki bes yil içinde mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynakli olarak yargi karariyla hüküm giyilmis olmasi durumunda, bu isteklinin teklifi degerlendirme disi birakilacaktir.

Bu kapsamda feri ceza olarak "muayyen bir meslek ve sanatin tatili icrasi"na iliskin mahkûmiyet halinin varligi aranmayacaktir. Diger bir ifade ile ceza yargilamasi sonucunda isteklinin, Türk Ceza Kanunu'nun "Belli haklari kullanmaktan yoksun birakilma" baslikli 53. maddesine iliskin olarak da hüküm giymesi aranmayacaktir.

Isteklinin ihaleye katilamamasi için; mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanmasi sartiyla herhangi bir mahkûmiyet halinin bulunmasinin yeterli kabul edilecektir.

Danistay ve Kamu Ihale Kurulu kararlari da bu yöndedir.

Ihale tarihinden önceki bes yillik sürenin baslangici olarak, mahkemece verilen hükmün kesinlestigi tarih esas alinacaktir.2

Sonuç olarak;

Istekli hakkinda "Belli haklari kullanmaktan yoksun birakilma" ya iliskin feri ceza verilmemesi, isteklinin ihale disi birakilmasina engel teskil etmeyecektir.

Isteklinin ihale disi birakilmasi için, mahkumiyet halinin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanmasi yeterlidir.

Bu kapsamda Kamu Ihale Genel Tebligi'nin 17.5.3.1.2. maddesi göz önünde bulunduruldugunda; Anonim sirket yönetim kurulu üyelerinin, limited sirket müdürünün, yoksa ortaklarinin tamaminin, 4734 sayili Kanun'un 10. maddesinin (e) bendi kapsaminda ol ma masi gerekmektedir.

Ayrica, sermaye sirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited sirket müdürü olmasa dahi sirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortaklarin da 10 uncu maddenin dördüncü fikrasinin (e) bendi uyarinca adli sicil kaydini ibraz etmeleri zorunlulugu karsisinda, bu kisilerin de 4734 sayili Kanun'un 10. maddesinin (e) bendi kapsaminda olmamasi gerekmektedir.

1 Kamu Ihale Genel Tebligi: "17.5.3.1.1. Isteklinin gerçek kisi olmasi halinde; son basvuru ve/veya ihale tarihinden önceki bes yil içinde mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkumiyet kararina iliskin belgeler Adalet Bakanligi, Adli Sicil ve Istatistik Genel Müdürlügü'ne bagli birimlerden alinacaktir. 17.5.3.1.2. Isteklinin tüzel kisi olmasi halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarinca; anonim sirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited sirket ise sirket müdürünün, yoksa ortaklarinin tamaminin, kolektif sirket ise ortaklarin tamaminin, komandit sirkette komandite ortaklarin hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine sirketi temsil yetkisi verilmis olan ortaklarin, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanligi, Adli Sicil ve Istatistik Genel Müdürlügü'ne bagli birimlerden alacaklari belgeler Idarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye sirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited sirket müdürü olmasa dahi sirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortaklarin da 10 uncu maddenin dördüncü fikrasinin (e) bendi uyarinca adli sicil kaydini ibraz etmeleri gerekmektedir."

2 Kamu Ihale Genel Tebligi: "17.5.2.1. Idarelerce isteklilerin haklarinda mesleki faaliyetlerinden dolayi kesinlesmis mahkumiyet kararinin bulundugunun tespit edilmesi halinde, son basvuru ve/veya ihale tarihinden önceki bes yillik sürenin baslangici olarak Mahkemece verilen hükmün kesinlestigi tarih esas alinacaktir.

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