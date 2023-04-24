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Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7445 sayılı Kanun'un 16. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79. Maddesinde düzenlenmiş olan Göçmen Kaçakçılığı suçuna ilişkin cezaların artırılması ve yine 7445 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile 6136 Sayılı Kanun'un Ek 12. Maddesinde yapılan değişiklik hakkındır. İşbu hükümler 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı (Tük Ceza Kanunu, Madde 79)

Yeni düzenleme ile birlikte 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79. Maddesinde yer alan Göçmen Kaçaklığı suçunun temel hali için belirlenen adli yaptırım olan hapis cezasının alt sınırı 3 yıl iken 5 yıla yükseltilmiştir. Bu kapsamda maddede yapılan değişiklik ile 05.04.2023 tarihi ve sonrasında sonra işlenen Göçmen Kaçaklığı suçuna ilişkin verilecek hapis cezasının belirlenmesinde alt sınır 5 yıl olarak dikkate alınacaktır.

Müsadere Düzenlemesi (6136 Sayılı Kanun, Ek Madde-12)

Değişiklik öncesinde yalnızca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları sebebiyle el konulan milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesine izin verilirken yapılan değişiklikle beraber artık Göçmen Kaçakçılığı suçları sebebiyle el konulan eşyalar da bu kapsama dahil edilmiştir.

İşbu düzenleme 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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