OLAY:
- Suriye vatandaşı olan Gemi Kaptanı, İstanbul Boğazı'nda meydana gelen bir çatma hadisesi sebebiyle kolluk görevlileri ile birlikte Gemi'den inerek gözaltına alınmış ve bu tarihten iki gün sonra tutuklanmıştır. Kovuşturma aşamasında Gemi Kaptanı, mesleki sorumluluğu sebebiyle kusurlu bulunmuş ve 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda Gemi Kaptanı, 240 gün boyunca tutuklu kalmıştır. Tahliye edildiği tarihte Gemi Kaptanı hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 54/1-d bendi uyarınca ilgili Valilikçe sınırdışı kararı verilmiştir. Günümüzde de tüm dünyada etkilerini gösteren Covid-19 pandemisi sebebi ile 135 gün sonunda ülkesine dönme imkanı bulan Gemi Kaptanı hakkında yasal kalış süresini ihlal ettiği gerekçesiyle Ç-105 kodu ile 5 yıl süreli yurda giriş yasağı kararı ve idari para cezası tesis edilmiştir. Gemi Kaptanı, ülkesine dönebilmek adına hem idare tarafından tesis edilen idari para cezasını ödemek durumunda kalmış hem de yurda giriş yasağı ile karşı karşıya kalmıştır.
MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ:
- Her ne kadar Gemi Kaptanı hakkında vize ihlaline istinaden idari para cezasına hükmedildiği anlaşılsa da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilen Tahdit Kodlarına İlişkin Genelge m.6/b-5 uyarınca "3 yıldan fazla vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 5 yıl süre ile ülkeye girişini yasaklayan Ç-105 kodu veri girişi yapılacağı" düzenlenmiştir.
- Bahsi geçen hüküm göz önünde bulundurularak İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından tanzim edilen karar ile Gemi Kaptanı hakkında vize, çalışma izni veya ikamet izni ihlali yapıldığının tespit edilmemesi ve bu hususlarda sınır dışı kararı alınmadığı sebepleriyle Gemi Kaptanı hakkında Ç-105 tahdit kodu kaydı ve buna bağlı kesilen idari para cezası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
SONUÇ:
- Adli soruşturma veya kovuşturma sonucunda haklarında verilmiş cezalar nedeniyle zorunlu olarak Türkiye'de bulunan yabancı gemi adamları aleyhine, vize ihlali yapıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye giriş yasağı ve idari para cezası tesis edildiği görülmektedir. Somut uyuşmazlık ile benzer olarak hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari yaptırım kararlarına karşı, İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası ikame edilmesi mümkündür.
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