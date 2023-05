ARTICLE

Bilgisayar programları ilim ve edebiyat eseri içerisinde koruma görüyor. Bilgisayarın kod ve yazılımları bu madde gereğince korunuyor. Dil ve yazı ile ifade edilebilen eserler de bu madde ile korunuyor. Oyundaki diyalogların korunması açısından ise korumanın son derece sınırlı kalması önemlidir, önceki eserin değerini düşürmek ve eserin önüne geçmek gibi faaliyetlerde kullanıldığında koruma devreye girmelidir. The Lord of the Rings- The Fellowship of the Ring filminin meşhur "You Shall Not Pass" repliği burada verilebilecek en iyi örneklerden biridir. [i] Gandalf karakterinin bu sözü üzerinden pek çok ürün geliştirildi. Korumanın sınırlarını çizmek burada önem kazanıyor çünkü basit ama etkili olan bu söz başka kişilerin yaratıcılığını engelleyecek şekilde de korunmamalıdır.

