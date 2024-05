ARTICLE Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'deki Değişiklikler KD Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law More Contributor Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 29 Şubat 2024 tarihli ve 13/337 sayılı karar ("Kurul Kararı") uyarınca, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in ("Rehber") "1.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.