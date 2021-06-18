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12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu, Kıbrıs adasında üretilen Hellim peynirini 1 Ekim 2021'den itibaren geçerli olmak üzere tescilli menşe adı ("PDO") olarak koruma altına aldı.

Kıbrıslı Hellim üreticileri için büyük önem taşıyan PDO, Hellim adının tüm dilsel varyasyonlarının yasal kullanımını Kıbrıs'ta üretilen Hellimlerle sınırlayarak önleyici bir işlev görecektir. Dolayısıyla, Kıbrıs Helliminin bütünlüğü, itibarı ve dünya çapında tanınırlığı, dünyanın diğer bölgelerinden gelen ve Hellim gibi görünen düşük kaliteli ürünlerin vereceği zarardan korunacaktır.

Bununla birlikte Avrupa Komisyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ("KKTC") üretilen Hellim'in, halk arasında Yeşil Hat olarak bilinen Birleşmiş Milletler Ara Bölgesi'nden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne taşınmasına ilişkin genel yasağı kaldırdı. Avrupa Komisyonu, bunu yaparak, AB insan ve hayvan sağlığı düzenlemelerine uyum sağlayan KKTC'li Hellim üreticilerine ticaret yolunu açtı.

Ek bilgilere bu bağlantıdan ve Karar'ın (sadece İngilizce olarak yayımlanmış) tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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