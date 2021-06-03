T.C. Tarim ve Orman Bakanligi tarafindan hazirlanan Gida ve Yemlerde Taklit ve Tagsis Fiili ve Idari Para Cezalarinin Hesaplanmasina Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 16 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

Yönetmelik'te,

Gida ve hayvan yemlerine yönelik tüm taklit ve tagsis fiillerini yasaklanmakta ve yasaklarin ihlali durumunda uygulanacak idari yaptirimlar belirlenmektedir.

Tagsis; ürünlere temel özelligini veren ögelerin ve besin degerlerinin tamaminin veya bir bölümünün mevzuata aykiri olarak çikarilmasini veya miktarinin degistirilmesini veya ayni degeri tasimayan baska bir maddenin, o madde yerine ayni maddeymis gibi katilmasi olarak tanimlanmaktadir.

Gida ve yemlerin taklidi; ürünlerin, sekil, bilesim ve nitelikleri itibariyla yapisinda bulunmayan özelliklere sahipmis gibi veya baska bir ürünün aynisiymis gibi algilanmasi olarak ifade edilmektedir.

Uyumluluk yükümlülügü belirli zamanlarda resmi olarak kontrol edilen; gida ve yem isletmecilerine, ithalatçilara ve saticilara ait oldugu belirtilmistir. Yönetmelik uyarinca idari para cezalari, ihlal eden tarafin bir önceki mali yilin sonunda olusan yillik gayri safi gelirine göre olaylar bazinda belirlenir ve yönetmelikte bahsedilen formüle göre hesaplanir.

Yönetmelik'in tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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