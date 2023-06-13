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31772 sayılı ve 8 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile cebri icra yoluyla yapılan satışlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla 31 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete'de İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile birtakım değişiklikler yapıldı.

Buna göre cebri icra yoluyla satışa çıkarılan taşınır ve taşınmazların satış ilanları gazetelerde yayınlanabileceği gibi, Basın İlan Kurumu aracılığıyla internet haber sitelerinde de yayınlanabilecektir. Bu ilanlara ilişkin olarak:

Toplam muhammen bedeli 500.000 Türk Lirasına kadar olan satışlar için gazetede veya internet haber sitesinde ilan yapılıp yapılmayacağı konusunda takdir yetkisi ilgililerin menfaatlerini dikkate almak şartıyla icra dairesine bırakılmıştır;

Toplam muhammen bedeli 500.000 Türk Lirası ile 2.000.000 Türk lirası arasında olan satışlara ilişkin ilanlar satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkına sahip bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilir. Belirtilen şekilde bir gazete veya internet haber sitesi bulunmaması halinde, aynı il sınırları içerisinde bulunan başka bir gazete veya internet haber sitesi aracılığıyla ilan yapılır;

Toplam muhammen bedeli 2.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan satışlara ilişkin satış ilanları ise, bir internet haber sitesinde veya günlük fiili satışı 50.000 üzerinde olan ve resmi ilan yayınlama hakkına sahip bir gazetede yayınlanır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca gazete veya internet haber sitesinde yayınlanacak olan ilanlar, aynı zamanda Basın İlan Kurumu ilan portalında da yayınlanır.

Yukarıda belirtilen parasal sınırlar bakımından ilanın yayın tarihindeki güncel değerler esas alınır.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen değişiklikler, 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği'nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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