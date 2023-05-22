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Buradan erisebileceginiz bilgi notumuzda detayli olarak açikladigimiz üzere:

7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete'de çevrimiçi ortamda pazaryeri isleten ("Pazaryeri Isletmecisi/leri") ve gerek bu pazaryerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satis yapan kisiler ("Satici/lar") yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun'da ("Kanun") yapilan degisiklikler ("Kanun Degisikligi") yayimlanmisti. 29 Aralik 2022 tarihli Resmî Gazete'de Kanun Degisikligi ile getirilen degisikliklerin detaylandirilmasini amaçlayan Elektronik Ticaret Araci Hizmet Saglayici ve Elektronik Ticaret Hizmet Saglayicilar Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") yayimlanmisti. 23 Subat 2023 tarihli Resmî Gazete'de de 6563 Sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunun Ek 2'nci, Ek 3'üncü ve Ek 4'üncü Maddelerinde Belirtilen Parasal Esiklerin Yari Oraninda Artirilmasina Iliskin Karar yayimlandi.

Degisikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Araci Hizmet Saglayici olarak tanimlanan Pazaryeri Isletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Saglayici olarak tanimlanan Saticilar, bir yandan getirilen degisikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doguracagini anlamaya çalisirken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle baglantili süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözlesmeleri bu mevzuat degisiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalisiyorlardi. Nitekim önemli birçok yükümlülügün yürürlük tarihi de geçtiginden bu uygulama ve sözlesme degisikliklerinin birçogu tamamlanmis oldu.

Süreçlerin çogu tamamlanmis ve e-ticaret dünyasindaki aktörler -ilgili mevzuata uygun hareket edebilmek adina- çok önemli degisikliklere gitmisken sektöre ulasan bir haber tüm aktörlerde adeta sok etkisi yaratti. Yönetmelik'in birçok maddesinin yürütmesi, henüz kamuoyunun erisimine açik olmayan Danistay karari ("YD Karari") ile durduruldu. Baska bir deyisle, Danistay'dan aksi yönde bir karar çikincaya degin Yönetmelik'teki belirli maddeler uygulanmayacak.

Bununla birlikte bu YD Karari'nin bir "iptal" karari olmadigini, dolayisiyla bu maddelere iliskin Danistay tarafindan nihai bir karar verilene kadar ilgili maddelerin uygulamasinin geçici olarak durdurulmus oldugunu hatirlatmakta fayda var. Bunlara ek olarak Kanun'un belirli maddelerinin iptali için de Anayasa Mahkemesi'nde inceleme bekleyen bir basvuru oldugunu da ayrica belirtmek isteriz.

Ilgili YD Karari'nin henüz tamamina erismek mümkün degil ise de kamuoyuna yansiyan bilgiler isiginda bu YD Karari'nin e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren aktörler için ne anlama gelebilecegini ve etkilerinin neler olabilecegini, buna dair yorumlarimizi da içerecek sekilde sizler için derledik.

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