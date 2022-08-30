21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 51/1 maddesinde amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına ilişkin olarak düzenlenen ve vade bitiminden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanacak olan gecikme zammı oranı, aylık %1,6'dan %2,5'a çıkartılmıştır.
Cumhurbaşkanı Kararı'nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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