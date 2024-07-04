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4 July 2024

Merkez Bankası Erken Ödeme Ücretlerinde Değişiklik Yaptı

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Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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2020/4 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") 28 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Turkey Finance and Banking
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Yeni Gelişmeler

2020/4 Sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") 28 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Değişiklik Tebliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Tebliği Neler Getiriyor?

Tebliğ'de, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankanın bu talebi kabul etmek zorunda olduğu düzenlenmiş ve bu durumda gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak ve bankaya erken ödenen tutar üzerinden hesaplanacak bir erken ödeme ücreti alınabileceği öngörülmüştü. Bu hesaplamada ise (i) kredinin kalan vadesinin yirmi dört ayı aşıp aşmaması ve (ii) kredinin Türk lirası veya döviz cinsi ya da dövize endeksli olması bakımından farklı oranlar belirlenmişti.

Değişiklik Tebliği, erken ödeme ücretinin hesaplanmasına ilişkin olarak sabit faizli ve değişken faizli krediler açısından bir ayrım getiriyor.

Bu kapsamda, sabit faizli kredilerde, bankaya erken ödenen tutar üzerinden, Türk lirası krediler için kredi faiz oranı ve kalan ağırlıklı ortalama vade; döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise sabit bir oran ile kalan ağırlıklı ortalama vade esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Talimatı ile belirlenen formül ile hesaplanan oranı aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti alınabilecek.

Değişken faizli kredilerde ise bankaya erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

Değişiklik Tebliği, 1 Mart 2021'den önce ve 1 Mart 2021 ile 30 Haziran 2024 (dahil) tarihleri arasında kullandırılan kredilerin erken ödenmesi durumunda alınacak ücretler için de farklı hesaplama usulleri getiriyor.

Bu kapsamda, 1 Mart 2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerden Türk lirası krediler için erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini ve kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecek.

Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanacak.

1 Mart 2021'den 30 Haziran 2024'e (dahil) kadar kullandırılan kredilerden; Türk lirası krediler için erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde ikisine, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikinin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

Bu hesaplamada kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak.

Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanan azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilecek.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
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Muhsin Keskin
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Seray Karaalp
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Serap Suer
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