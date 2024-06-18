21 Mayıs 2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı her ayrı ayrı olarak uygulanmak üzere %3,5'tan %4,5'a yükseltilmiştir.

Bu karar uyarınca, kamu alacaklarına kararın yürürlük tarihi olan 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete' ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-22.pdf

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