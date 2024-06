ARTICLE Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bülten BO Bener Law Office More Contributor Bu karar uyarınca, kamu alacaklarına kararın yürürlük tarihi olan 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

