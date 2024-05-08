SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- NİSAN 2024
|İLK HALKA ARZLAR
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Rönesans Gayrimenkul
Yatırım A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|27.283.112 TL
ve
6.074.338 TL
|Koton Mağazacılık Tekstil
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|34.150.000 TL
ve
102.450.000 TL
|Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|90.000.000 TL
ve
30.000.000 TL
|HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|50.000.000 TL
|BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
|SATIŞ TÜRÜ
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
|Yurt Dışı
|6.000.000.000 ABD Doları
|Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
|Yurt Dışı
|50.000.000 Avro
|Fibabanka A.Ş.
|Yurt Dışı
|250.000.000 ABD Doları
|Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Yurt Dışı
|500.000.000 ABD Doları
|Türk Telekomünikasyon A.Ş.
|Yurt Dışı
|500.000.000 ABD Doları
|Denizbank A.Ş.
|Yurt Dışı
|3.000.000.000 ABD Doları
|Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
|Yurt Dışı
|7.000.000.000 ABD Doları
|Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
|Yurt Dışı
|100.000.000 Avro
|DİĞER İHRAÇLAR
|ORTAKLIK ADI
|SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|SATIŞ TÜRÜ
|Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
|Yatırım Kuruluşu
Varantı ve Sertifikası
|Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı
|Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
|Yatırım Kuruluşu
Varantı ve Sertifikası
|Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı
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