SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- NİSAN 2024

İLK HALKA ARZLAR
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Rönesans Gayrimenkul
Yatırım A.Ş.		 Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 27.283.112 TL
ve
6.074.338 TL
Koton Mağazacılık Tekstil
Sanayi ve Ticaret A.Ş.		 Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 34.150.000 TL
ve
102.450.000 TL
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 90.000.000 TL
ve
30.000.000 TL


HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 50.000.000 TL


BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
SATIŞ TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yurt Dışı 6.000.000.000 ABD Doları
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yurt Dışı 50.000.000 Avro
Fibabanka A.Ş. Yurt Dışı 250.000.000 ABD Doları
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları
Denizbank A.Ş. Yurt Dışı 3.000.000.000 ABD Doları
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yurt Dışı 7.000.000.000 ABD Doları
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yurt Dışı 100.000.000 Avro


DİĞER İHRAÇLAR
ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yatırım Kuruluşu
Varantı ve Sertifikası		 Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı
Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.		 Yatırım Kuruluşu
Varantı ve Sertifikası		 Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı

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