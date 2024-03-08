Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/69 sayılı tebliğ, 28 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yabancı para yapılan ödemelere ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu değişiklik 2008-32/34 sayılı Tebliğ'i değiştirmekte ve Türkiye'deki yabancı para ile yapılacak bir takım ödeme yükümlülükleri hakkında değişiklikler getirmektedir.

Değişiklikler

2008-32/34 sayılı tebliğ uyarınca, Türkiye'de yerleşik tarafların, satış sözleşmesinde alış bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olsa dahi, mal alış bedelini döviz cinsinden ödemelerine izin verilmiyordu.

Maliye Bakanlığı, 2008-32/34 sayılı Tebliğ'in yayımlanmasından iki gün sonra, 21 Nisan 2022 tarihinde, halen döviz cinsinden ödenmesine izin verilen belirli ödeme yükümlülüklerine açıklık getirmek amacıyla bir duyuru yayımlamıştı. Buna göre aşağıdaki ödeme yükümlülüklerinin döviz ile yapılması mümkündü:

19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilmiş sözleşmeler kapsamında verilmiş döviz cinsinden kıymetli evraklara ilişkin ödeme yükümlülükleri, 19 Nisan 2022 tarihinden önce keşide edilmiş faturalara ilişkin ödeme yükümlülükleri, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

Son Gelişmeler

2008-32/34 sayılı tebliğ esasen Maliye Bakanlığı tarafından daha önce yapılan duyuruda belirtilen istisnaları tekrar sayarak bu istisnalara yeni bir hukuki zemin sağlamaktadır. Ayrıca, tebliğ ile Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen istisnalara ek olarak, üç yeni istisna daha getirilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ödeme yükümlülüklerinin de döviz ile yapılması mümkündür:

İlgili tebliğler1 kapsamında aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile ilgili Cumhurbaşkanı kararları2 ile yürürlüğe konan e-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri; Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri; Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Söz konusu 2008-32/69 sayılı tebliğ'in yürürlük tarihi ise Maliye Bakanlığı'nın duyurusunun yayımlandığı 21 Nisan 2022 tarihi olarak belirtilmiştir.

Sonuç:

Bu değişiklikler ve istisnalar, Türkiye'de dövizle yapılan ödeme işlemlerini doğrudan etkilemektedir. Güncellenen düzenlemelere uyum sağlamak için işletmelerin ve bireylerin bu değişikliklere aşina olması önemlidir.

Somut olaylara ilişkin daha detaylı bilgi ve açıklama almak için hukukçulara danışılması tavsiye edilir.

Footnotes

1. 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4).

2. 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

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