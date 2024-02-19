İHRACATÇILARA YÖNELİK UYGUN MALİYETLİ FİNANSMAN İMKANI

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan 08.02.2024 tarihli açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, Birlik üyesi ihracatçılara yönelik İhracata Tam Destek Kredi Paketi'nin devreye alındığı ve ihracatçı firmaların azami 5 milyon dolar veya 150 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabileceği belirtilmiştir.

İhracata Tam Destek Kredi Paketi, firma tercihine göre rotatif veya taksitli kredi seçenekleri sunmaktadır.

Rotatif kredi seçeneğinde vade 12 ay olup, limit dâhilinde asgari her kullandırım tutarı ve doğan ihracat taahhüt tutarı kadar ihracat bedellerinin Ziraat Bankası'na yönlendirilmesi durumunda toplam vade 36 ayı aşmayacak şekilde azami 2 kez yenilenebilecektir.

Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacaktır. Paket kapsamında KGF teminatı ile yalnızca taksitli krediler kullandırılabilecektir.

DOSYAYI İNDİR

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.