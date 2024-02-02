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Turkey: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024 Yılı Için Halka Arz Ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Sınırları Hakkında Bülten

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') 29.12.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı bülteninde yayınlanan karar (''Karar'') ile 2024 yılı için halka arz ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş eşik değerleri hakkında değişikliğe gidilmiştir.

Kurul'un 28/12/2023 tarih ve 81/1811 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuruda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda (''Kanun'') ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar yayınlanan Karar'da tespit edilmiştir.

Karar ile getirilen değişikliklerden bir kısmına aşağıda yer vermekteyiz:

Kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlayan şirketlerin başlangıç sermayelerinin en az 100.000.000 TL olması gerekmektedir.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıklara ilişkin (ek satış hariç olmak üzere) 2024 yılı için yüklenimde bulunma zorunluluğunda esas alınacak piyasa değeri tutarları 400.000.000 TL – 800.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bununla beraber hesaplanacak piyasa değerinin;

400.000.000 TL'nin altında olması durumunda satılmayan payların tamamı için, 400.000.000 TL ile 800.000.000 TL arasında olması durumunda ise, satılmayan payların 400.000.000'a kadar olan kısmının tamamı, 400.000.000'un aşan kısmının ise yarısı için,

halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak ortaklığa karşı yüklenimde bulunması ve izahnamenin Kurulca onaylanmasından önce yüklenim sözleşmesinin Kurula gönderilmesi zorunludur.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların (ek satış hariç olmak üzere) halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturup oluşturmadığı 500.000.000 TL sınırından tespit edilecektir. Eğer piyasa değeri 500.000.000 TL'nin altında ise, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilecektir.

Karar kapsamında payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında:

2022 yılında faaliyet gösteren bir şirketin aktif toplamın en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL, 2023 yılında faaliyet gösteren bir şirketin aktif toplamının en az 1.500.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 750.000.000 TL,

olması gerektiği belirtilmektedir.

31 Aralık 2023 tarihinden önce yapılmış olan başvurularda başvuru tarihinde yürürlükte olan değerler uygulanmaya devam edecek olup; yukarıda listelenen şartlar 31 Aralık 2023 tarihinden sonra yapılacak başvurularda uygulama alanı bulacaktır.

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