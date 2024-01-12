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213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'inci maddesi hükmünün Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında inşaatta kullanılacak demirlerin üretimden kullanımına kadar tüm aşamalarda izlenmesini amaçlayan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin Geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 31/1/2024 tarihi, 30/4/2024 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında 1/1/2024 tarihinden itibaren kayıt yaptırma zorunluluğu bulunanlardan üreticiler ve ithalatçılar dışında kalanlar etiket/işaret bulunmayan inşaat demiri stoklarını 30/4/2024 tarihinden sonra satışa konu edemeyeceklerdir.

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