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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/01/2024 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2024-30/06/2024 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dönem 01/01/2024-30/06/2024 Aylık Katsayısı 0,760871 Taban Aylık Katsayısı 11,909083 Yan Ödeme Katsayısı 0,241297



Buna göre, 1/1/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58 TL'dir.

01/01/2024-30/06/2024 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı 1.729,46 TL Çocuk Yardımı (6 yaş üstü) 190,22 TL Çocuk Yardımı (0-6 yaş) 380,44 TL



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