T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/01/2024 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2024-30/06/2024 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
|
Dönem
|
01/01/2024-30/06/2024
|
Aylık Katsayısı
|
0,760871
|
Taban Aylık Katsayısı
|
11,909083
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0,241297
Buna göre, 1/1/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58 TL'dir.
01/01/2024-30/06/2024 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
|
Aile Yardımı
|
1.729,46 TL
|
Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)
|
190,22 TL
|
Çocuk Yardımı (0-6 yaş)
|
380,44 TL
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