Turkey:
Türk Sermaye Piyasasıdaki Son Gelişmeler- Kasım 2023
14 December 2023
Gen Temizer Ozer / Kinstellar
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen
İhraçlar – Kasım 2023
|İLK HALKA
ARZLAR
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ
TÜRÜ
|İHRAÇ
TUTARI
|Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım
AŞ
|Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı
| 200.000.000 TL ve 100.000.000
TL
|Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ
|Bedelli Sermaye
Artışı
| 60.000.000 TL
|1000 Yatırımlar Holding AŞ
|Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı
| 7.000.000 TL ve 2.500.000
TL
|Çates Elektrik Üretim AŞ
|Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı
| 24.795.000 TL ve 8.255.000
TL
|Şeker Yatırım Menkul Değerler
AŞ
|Bedelli Sermaye
Artışı ve Mevcut Pay Satışı
|35.000.000 TL ve 17.500.000 TL
|Batı Ege Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı AŞ
|Bedelli Sermaye
Artışı
|290.000.000 TL
|HALKA
AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ
TÜRÜ
|İHRAÇ
TUTARI
|Balatacılar Balatacılık Sanayi ve
Ticaret AŞ
|Tahsisli
|13.500.000 TL
|Mia Teknoloji AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye
Artırımı
|456.000.000 TL
|İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik
Sanayi ve Ticaret AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye
Artırımı
|526.000.000 TL
|Hacı Ömer Sabancı Holding
AŞ
|Bedelli Sermaye
Artırımı
|59.972.038,18 TL
|OYAK Çimento Fabrikaları
AŞ
|Bedelli Sermaye
Artırımı
|86.784.965 TL
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret
A,Ş
|İç Kaynaklardan Sermaye
Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı
|543.140.805,88 TL ve 226.859.194,12
TL
|Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye
Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı
|101.328.027,59 TL ve 30.671.972,41
TL
|Esenboğa Elektrik Üretim AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye
Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı
|148.960.229,16 ve
47.039.770,84
|Bizim Toptan Satış Mağazaları
AŞ
|Bedelli Sermaye
Artırımı
|20.476.074 TL
|
BORÇLANMA ARAÇLARININ
İHRAÇLARI
|SATIŞ
TÜRÜ
|SATIŞ
TÜRÜ
|İHRAÇ
TUTARI
|Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri
AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|650.000.000 TL
|Peker Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|1.500.000.000 TL
|BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|2.500.000.000 TL
|Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|1.000.000.000 TL
|Marka Mağazacılık AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|1.500.000.000 TL
|Dünya Varlık Yönetim
AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|2.500.000.000 TL
|Hedef Araç Kiralama ve Servis
AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|3.500.000.000 TL
|Fina Holding AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|4.000.000.000 TL
|İş Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı AŞ
|Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
|5.000.000.000 TL
|Aktif Yatırım Bankası
AŞ
|Yurt Dışı
|50.000.000 ABD Doları
|Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve
Ticaret AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|1.500.000.000 TL
|Ral Yatırım Holding AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|500.000.000 TL
|Eko Faktoring AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|175.000.000 TL
|Andstel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret
AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|2.500.000.000 TL
|Deniz Faktoring AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|2.155.000.000 TL
|Tera Yatırım Menkul Değerler
AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|750.000.000 TL
|Yapı Kredi Finansal Kiralama AO
|Nitelikli
Yatırımcı
|10.000.000.000 TL
|Zorlu Faktoring AŞ
|Nitelikli
Yatırımcı
|225.000.000 TL
|Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret
AŞ
|Tahsisli
|40.000.000 TL
|Arçelik AŞ
|NTahsisli/Nitelikli
Yatırımcıitelikli Yatırımcı
|30.000.000.000 TL
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about your specific circumstances.
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