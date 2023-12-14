Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar – Kasım 2023

İLK HALKA ARZLAR
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı  200.000.000 TL ve 100.000.000 TL
Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ Bedelli Sermaye Artışı  60.000.000 TL
1000 Yatırımlar Holding AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı  7.000.000 TL ve 2.500.000 TL
Çates Elektrik Üretim AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı  24.795.000 TL ve 8.255.000 TL
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı 35.000.000 TL ve 17.500.000 TL
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artışı 290.000.000 TL

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli 13.500.000 TL
Mia Teknoloji AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 456.000.000 TL
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 526.000.000 TL
Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 59.972.038,18 TL
OYAK Çimento Fabrikaları AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 86.784.965 TL
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A,Ş İç Kaynaklardan Sermaye Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı 543.140.805,88 TL ve 226.859.194,12 TL
Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı 101.328.027,59 TL ve 30.671.972,41 TL
Esenboğa Elektrik Üretim AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artımı ve Kar Payından Sermaye Artımı 148.960.229,16 ve 47.039.770,84
Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 20.476.074 TL

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
SATIŞ TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ Nitelikli Yatırımcı 650.000.000 TL
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL
BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL
Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
Marka Mağazacılık AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL
Dünya Varlık Yönetim AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL
Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.500.000.000 TL
Fina Holding AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 5.000.000.000 TL
Aktif Yatırım Bankası AŞ Yurt Dışı 50.000.000 ABD Doları
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL
Ral Yatırım Holding AŞ Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL
Eko Faktoring AŞ Nitelikli Yatırımcı 175.000.000 TL
Andstel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL
Deniz Faktoring AŞ Nitelikli Yatırımcı 2.155.000.000 TL
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Nitelikli Yatırımcı 750.000.000 TL
Yapı Kredi Finansal Kiralama AO Nitelikli Yatırımcı 10.000.000.000 TL
Zorlu Faktoring AŞ Nitelikli Yatırımcı 225.000.000 TL
Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli 40.000.000 TL
Arçelik AŞ NTahsisli/Nitelikli Yatırımcıitelikli Yatırımcı 30.000.000.000 TL

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