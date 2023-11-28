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26 Kasım 2023 tarih ve 32381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile:

Aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre;

Aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular; Stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile Hamle programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da Stratejik Öncelikli Ürün Listesi veya Teknoloji Alanları listesi kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilecektir. Finansman Programından yararlanmak isteyen yatırımcıların, Bakanlık değerlendirmesini müteakip Bakanlıktan alacakları görüş yazısı ile birlikte aracı bankaya finansman başvurusu yapması gerekmektedir. Projeye ilişkin Bakanlık değerlendirmesinin alınabilmesi için elektronik portal üzerinden başvuru yapılabilecektir. Başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartı aranacaktır. Finansman Programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacaktır.

Stratejik Öncelikli Ürün Listesi ve Teknoloji Alanları listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

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