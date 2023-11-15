Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar – Ekim 2023

 İLK HALKA ARZLAR

 

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

207.000.000 TL

Borlease Otomotiv AŞ

Bedelli Sermaye Artışı, Mevcut Pay Satışı ve Ek Pay Satışı

28.200.000 TL 18.800.000 TL ve 4.700.000 TL

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Artışı

14.000.000 TL ve 3.000.000 TL

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Artışı

28.875.000 TL ve 23.625.000 TL

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

55.000.000 TL

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

48.600.000 TL

 

 HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ

Halka Arz

500.000.000 TL

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

36.525.000 TL

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ

Halka Arz

42.500.000 TL

 

 HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

İHRAÇ TUTARI

İHRAÇ TUTARI

Kron Teknoloji AŞ

Halka Arz

42.805.539 TL

SASA Polyester Sanayi AŞ

Tahsisli

23.111.684 TL

Vakıf Finansal Kiralama AŞ

Kar Payından Sermaye Artırımı

23.111.684 TL

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ

Tahsisli

1.451.555 TL

Çan2 Termik A.Ş

Tahsisli

3.005.423.800 TL

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ

Halka Arz

162.000.000 TL

Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

339.000.000 TL

 BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI

 

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

TAVAN LİMİTİ

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

Nitelikli Yatırımcı

3.000.000.000 TL

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.700.000.000 TL

Akdeniz Faktoring AŞ

Nitelikli Yatırımcı

180.000.000 TL

ING Bank AŞ

Nitelikli Yatırımcı

8.000.000.000 TL

Q Yatırım Holding AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL


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