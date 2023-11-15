Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar – Ekim 2023
|
İLK HALKA ARZLAR
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
207.000.000 TL
|
Borlease Otomotiv AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı, Mevcut Pay Satışı ve Ek Pay Satışı
|
28.200.000 TL 18.800.000 TL ve 4.700.000 TL
|
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Artışı
|
14.000.000 TL ve 3.000.000 TL
|
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Artışı
|
28.875.000 TL ve 23.625.000 TL
|
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
55.000.000 TL
|
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
48.600.000 TL
|
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ
|
Halka Arz
|
500.000.000 TL
|
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
36.525.000 TL
|
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ
|
Halka Arz
|
42.500.000 TL
|
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|
ORTAKLIK ADI
|
İHRAÇ TUTARI
|
İHRAÇ TUTARI
|
Kron Teknoloji AŞ
|
Halka Arz
|
42.805.539 TL
|
SASA Polyester Sanayi AŞ
|
Tahsisli
|
23.111.684 TL
|
Vakıf Finansal Kiralama AŞ
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
23.111.684 TL
|
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ
|
Tahsisli
|
1.451.555 TL
|
Çan2 Termik A.Ş
|
Tahsisli
|
3.005.423.800 TL
|
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ
|
Halka Arz
|
162.000.000 TL
|
Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
339.000.000 TL
|
BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
TAVAN LİMİTİ
|
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
3.000.000.000 TL
|
Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.700.000.000 TL
|
Akdeniz Faktoring AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
180.000.000 TL
|
ING Bank AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
8.000.000.000 TL
|
Q Yatırım Holding AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
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