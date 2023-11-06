Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 01 Kasım 2023 tarihli ve 32356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

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