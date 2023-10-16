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İHRACAT TAAHHÜDÜ KAPATILMAMIŞ DAHİLDE İŞLEME BELGELERİNE EK SÜRE VERİLDİ

11 Ekim 2023 tarih ve 32336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.”

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