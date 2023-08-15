SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR – TEMMUZ 2023
|
İLK HALKA ARZLAR
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Kaleseramik, Çanakkale
Kalebodur Seramik Sanayi
A.Ş.
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
109.390.465,00 TL
|
Atakey Patates Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|
21.168.000 TL
ve
7.056.000 TL
|
Fuzul Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
|
Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|
63.860.000 TL
ve
28.000.000 TL
|
Asce Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
|
Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|
99.000.000 TL
ve
66.000.000 TL
|
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Formet Metal ve Cam Sanayi
A.Ş.
|
Halka Arz
|
269.065.476 TL
|
Qua Granite Hayal Yapı ve
Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|
İç Kaynaklardan
ve
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
716.529.418 TL
ve
1.683.470.582 TL
|
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
220.000.000 TL
|
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
981.540.000 TL
|
İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
1.145.000.000 TL
|
Suwen Tekstil Sanayi
Pazarlama A.Ş.
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
168.000.000 TL
|
Osmanlı Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
|
Tahsisli
|
89.350 TL
|
Galata Wind Enerji A.Ş.
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
5.208.542,35 TL
|
Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
240.000.000 TL
|
Özak Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
728.000.000 TL
|
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
299.880.000 TL
|
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
41.000.000 TL
|
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
|
Diğer
|
-
|
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
|
Bedelli Sermaye Artırımı
|
57.803 TL
|
SASA Polyester Sanayi A.Ş.
|
Bedelli Sermaye Artırımı
|
2.582.311 TL
|
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Tahsisli
|
250.000.000 TL
|
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
30.840.000 TL
|
BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
TAVAN LİMİTİ
|
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
400.000.000 TL
|
Çağdaş Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
250.000.000 TL
|
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
|
Halka Arz / Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
60.000.000.000 TL
|
Odea Bank A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
750.000.000 TL
|
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
TEB Finansman A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
350.000.000 TL
|
Fiba Faktoring A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
359.000.000 TL
|
Lider Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
130.000.000 TL
|
Atılım Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
70.000.000 TL
|
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
700.000.000 TL
|
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
100.000.000 TL
|
Kent Finans Faktoring A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
169.500.000 TL
|
Global Menkul Değerler A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
300.000.000 TL
|
Tam Finans Faktoring A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
300.000.000 TL
|
Koç Finansman A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
2.000.000.000 TL
|
Arçelik A.Ş.
|
Yurt Dışı
|
500.000.000 ABD Doları
|
İstanbul Faktoring A.Ş.
|
Tahsisli
|
50.000.000 TL
|
Eko Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
175.000.000 TL
|
DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
400.000.000 TL
|
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
790.000.000 TL
|
DİĞER İHRAÇLAR
|
ORTAKLIK ADI
|
KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI
|
SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|
SATIŞ TÜRÜ
|
Fibabanka Birinci Varlık
Finansmanı Fonu
|
Fibabanka A.Ş.
|
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Fibabanka İkinci Varlık
Finansmanı Fonu
|
Fibabanka A.Ş.
|
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet
|
Nitelikli Yatırımcı
|
ZKB Varlık Kiralama A.Ş.
|
Fasdat Gıda
Dağıtım Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
KT Kira Sertifikaları Varlık
Kiralama A.Ş.
|
Kuveyt Türk
Katılım Bankası
A.Ş.
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Değer Varlık Kiralama A.Ş.
|
Hedef Araç
Kiralama ve
Servis A.Ş.
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Yatırım Varlık Kiralama
A.Ş.
|
MLP Sağlık
Hizmetleri A.Ş.
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Değer Varlık
Kiralama A.Ş.
|
Erciyas Çelik Boru
Sanayi A.Ş.
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Halk Varlık
Kiralama A.Ş.
|
Turkcell Ödeme
ve Elektronik Para
Hizmetleri A.Ş.
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Ziraat Katılım
Varlık
Kiralama A.Ş.
|
Bin Ulaşım ve
Akıllı Şehir
Teknolojileri A.Ş
|
Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
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