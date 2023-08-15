SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR – TEMMUZ 2023

İLK HALKA ARZLAR

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Kaleseramik, Çanakkale

Kalebodur Seramik Sanayi

A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

109.390.465,00 TL

Atakey Patates Gıda

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

ve

Mevcut Pay Satışı

21.168.000 TL

ve

7.056.000 TL

Fuzul Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

ve

Mevcut Pay Satışı

63.860.000 TL

ve

28.000.000 TL

Asce Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı A.Ş.

Bedelli Sermaye Artışı

ve

Mevcut Pay Satışı

99.000.000 TL

ve

66.000.000 TL

 

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Formet Metal ve Cam Sanayi

A.Ş.

Halka Arz

269.065.476 TL

Qua Granite Hayal Yapı ve

Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

İç Kaynaklardan

ve

Kar Payından Sermaye Artırımı

716.529.418 TL

ve

1.683.470.582 TL

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kar Payından Sermaye Artırımı

220.000.000 TL

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kar Payından Sermaye Artırımı

981.540.000 TL

İş Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

Kar Payından Sermaye Artırımı

1.145.000.000 TL

Suwen Tekstil Sanayi

Pazarlama A.Ş.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

168.000.000 TL

Osmanlı Yatırım Menkul

Değerler A.Ş.

Tahsisli

89.350 TL

Galata Wind Enerji A.Ş.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

5.208.542,35 TL

Hedef Girişim Sermayesi

Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kar Payından Sermaye Artırımı

240.000.000 TL

Özak Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı A.Ş.

Kar Payından Sermaye Artırımı

728.000.000 TL

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri  Araştırma Geliştirme Üretim  Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

299.880.000 TL

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.

Kar Payından Sermaye Artırımı

41.000.000 TL

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Diğer

-

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımı

57.803 TL

SASA Polyester Sanayi A.Ş.

Bedelli Sermaye Artırımı

2.582.311 TL

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tahsisli

250.000.000 TL

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

30.840.000 TL

 

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

TAVAN LİMİTİ

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

Çağdaş Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

250.000.000 TL

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Halka Arz / Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

60.000.000.000 TL

Odea Bank A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

750.000.000 TL

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

TEB Finansman A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

350.000.000 TL

Fiba Faktoring A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

359.000.000 TL

Lider Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

130.000.000 TL

Atılım Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

70.000.000 TL

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

700.000.000 TL

Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

100.000.000 TL

Kent Finans Faktoring A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

169.500.000 TL

Global Menkul Değerler A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

300.000.000 TL

Tam Finans Faktoring A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

300.000.000 TL

Koç Finansman A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Arçelik A.Ş.

Yurt Dışı

500.000.000 ABD Doları

İstanbul Faktoring A.Ş.

Tahsisli

50.000.000 TL

Eko Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

175.000.000 TL

DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

400.000.000 TL

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

790.000.000 TL

 

DİĞER İHRAÇLAR

ORTAKLIK ADI

KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

Fibabanka Birinci Varlık

Finansmanı Fonu

 

Fibabanka A.Ş.

Varlığa Dayalı Menkul

Kıymet

Nitelikli Yatırımcı

Fibabanka İkinci Varlık

Finansmanı Fonu

Fibabanka A.Ş.

Varlığa Dayalı Menkul

Kıymet

Nitelikli Yatırımcı

ZKB Varlık Kiralama A.Ş.

Fasdat Gıda

Dağıtım Sanayi

ve Ticaret A.Ş.

 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

KT Kira Sertifikaları Varlık

Kiralama A.Ş.

Kuveyt Türk

Katılım Bankası

A.Ş.

 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Değer Varlık Kiralama A.Ş.

Hedef Araç

Kiralama ve

Servis A.Ş.

 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Yatırım Varlık Kiralama

A.Ş.

MLP Sağlık

Hizmetleri A.Ş.

 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Nitelikli Yatırımcı

Değer Varlık

Kiralama A.Ş.

Erciyas Çelik Boru

Sanayi A.Ş.

 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Halk Varlık

Kiralama A.Ş.

Turkcell Ödeme

ve Elektronik Para

Hizmetleri A.Ş.

 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Ziraat Katılım

Varlık

Kiralama A.Ş.

Bin Ulaşım ve

Akıllı Şehir

Teknolojileri A.Ş

 

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı


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