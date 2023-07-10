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Turkey: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Ile "Dijital Dönüşüm Destek Programı" Ve "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" Kavramlarını Tanımlanmış Ve Yatırım Teşvik Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler Yapılmıştır

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20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7108 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”) ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (“2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”) madde 2'nin birinci fıkrasına eklenen “Dijital Dönüşüm Destek Programı” teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik program olarak tanımlanmıştır. “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ise döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik program olarak tanımlanmıştır.

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın “Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite” başlıklı 5. maddesinde yapılan değişiklik ile, yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25'ini aşmaması şartının bu iki program kapsamındaki yatırımlar için aranmayacağı düzenlenmiştir. Bununla birlikte “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı madde 17'ye yapılan ekleme ile dijital dönüşüm destek programı ve yeşil dönüşüm destek programlarının 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği, bu yatırımların 6. bölgede yer alması halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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