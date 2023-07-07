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Turkey: Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı Ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'e Ve Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri Ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'e Uyum Süreci 30 Haziran 2023'e Kadar Uzatıldı

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28 Şubat 2023 tarih ve 32188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici Madde 1'de fıkra 1, 5, 9,11,17-18'de düzenlenen ve detayları aşağıda yer alan yükümlülüklere ilişkin için 30 Nisan 2023'e ertelenen uyum süreleri; 29 Nisan 2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) sonucunda ikinci kez değiştirilerek 30 Haziran 2023'e ertelendi.

Buna ek olarak Değişiklik Yönetmeliğine benzer şekilde Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in de aynı tarih ve sayılı gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “30 Nisan 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Haziran 2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu uyum sürelerinin 30 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin hazırladığımız, uyumluluk sağlanması gereken hususları açıklayan MAG'a bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu minvalde 30 Haziran 2023'e kadar, aşağıdaki düzenlemeler için uyumluluğun sağlanması gerekmektedir.

Yürürlükten kaldırılan 27 Haziran 2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yer almayan ancak Yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemelere uyum sağlanmalıdır.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca lisans kapsamı dışında tutulan sadece belirli bir mağaza veya mağaza ağından yapılacak alışverişlerde ve belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlara ilişkin hizmet sunan tüzel kişiler, Yönetmelik'te yer alan hükümlere uyumlu hale gelmelidir.

Ödeme hesabı bulunduran ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“ TCMB ”) ödeme sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir: Faaliyete geçmesinden itibaren 6 ay içerisinde Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ye (BKM olarak bilinmektedir) bağlanması, Talepte bulunan tüm diğer yetkili ödeme hizmeti sağlayıcılarına gerekli altyapıyı sağlaması, Yetkisiz kişiler tarafından ödeme hesaplarına erişilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli önlemleri alması.

”) ödeme sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir: TCMB tarafından teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerinin, standart olmayan servisler kullanılarak da verilmesi mümkündür.

Aşağıda belirtilen durumlarda Yönetmelik hükümlerine ve TCMB tarafından usul ve esasları belirlenen bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin düzenlemelere uyum sağlanmalıdır. Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden önce faaliyet izni alınması, ve Lisans kapsamı dışında tutulan sadece belirli bir mağaza veya mağaza ağından yapılacak alışverişlerde ve belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlara ilişkin faaliyetlerin aynı grup altındaki başka bir tüzel kişi tarafından sunulması ve bu faaliyetler için faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olan kişilere devredilmesi.



Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e bu linkten, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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