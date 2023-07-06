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Turkey: Elektronik Ortamda Uzaktan Kimlik Tespiti Yapılması Ve Sözleşme İlişkisinin Kurulması Için Bankalardaki Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerinde Değişiklik Yapıldı

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Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'e (“Yönetmelik”) dair usul ve esaslarda değişiklik yapmak amacıyla Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 1 Haziran 2023 yürürlüğe girmek üzere, 25 Mayıs 2023 tarihli ve 21201 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği'nin önemli detayları aşağıdaki gibidir:

Tüzel kişileri temsile yetkili gerçek kişi veya kişiler uzaktan kimlik tespiti yolu ile banka işlemleri gerçekleştirebilecek ve fakat işbu sürecin canlıya alınabilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (“ MASAK ”) Sıra No:19 Tebliği'ndeki “Müşteri” tanımına tüzel kişileri kapsayacak minvalde değişiklik yapılması gerekecektir.

”) Sıra No:19 Tebliği'ndeki “Müşteri” tanımına tüzel kişileri kapsayacak minvalde değişiklik yapılması gerekecektir. Benzer şekilde, 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, tüzel kişilikler için uzaktan kimlik tespitinin önünün açılmasına ilişkin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ve MASAK Sıra No:19 Tebliği uyarınca “Müşteri” tanımına dair hazırlanmış MAG'a bu linkten ulaşabilirsiniz.

Uzaktan kimlik tespiti süreci, 18 Haziran 2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik'teki bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkelere uygun olarak tasarlanacaktır, Yönetmelik'te yer verilen kontroller, engelli kişilerin engel durumuna göre tesis edilecektir.

Engelli kişilerin uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında, ihtiyaç olması durumunda üçüncü bir kişiden yardım alınabilecek ve müşteri temsilcisi, yardımda bulunacak üçüncü kişinin ve bu kişinin sunacağı kendi kimlik belgesinin ön ve arka yüzünü gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntülerini oluşturabilecektir.

Tüzel kişinin kimliği tespit edilirken, gerçek kişinin Yönetmelik uyarınca kimlik tespiti yapılacak ve tüzel kişiyi temsile yetkili olduğu doğrulanacaktır. Tüzel kişiyi temsile yetkili birden fazla kişinin bulunması durumunda bu doğrulama farklı zamanlarda yapılabilecektir. Kişinin, hâlihazırda aynı bankanın müşterisi olması ve internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından herhangi birinde oturum açması ile kişinin kimliğinin tespit edilmesi halinde, Yönetmelik'te düzenlenen, yakın alan iletişimi ile kimlik belgesine yapılan doğrulama karşılanmış sayılacaktır.

Kişinin temsil yetkisi, kişiden alınan bilgilerin MERSİS ve/veya Ticaret Sicili Gazetesinden edinilen güncel bilgiler ile eşleştirilmesi suretiyle doğrulanacak. Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alacak ve imza sirkülerinden alınan imza örneği, kişinin kimlik belgesinde ve/veya MERSİS'te bulunan imza örneği ile karşılaştırılacak. Ayrıca, imza sirkülerinin güncelliği, üzerindeki tarih ve yevmiye numarası kullanılmak suretiyle teyit edilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) imzanın teyidini MERSİS kayıtlarının yanı sıra kişinin yeni kimlik kartı üzerindeki imza üzerinden yapabilecek olup; MASAK bu yolla yapılan teyidi kabul etmediği için MASAK düzenlemelerinde değişiklik yapılması gerekecektir.

Ayrıca tüzel kişiye ilişkin edinilen bilgilerin, MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın veri tabanından sorgulama yapılmak suretiyle alınan güncel bilgiler ile eşleştiği teyit edilecektir.

Tüzel kişinin kimlik tespiti sürecinde; tüzel kişinin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler alınacaktır. İşbu süreçte de uzaktan kimlik tespiti yapılmasının mümkün olduğu söylenebilir.

Yönetmelik'te müşteri temsilcisinin yapacağı ifade edilen işlemlerin finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketlerinin uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde de olduğu gibi yapay zekâ temelli yöntemler ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye BDDK yetkili olacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği'ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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