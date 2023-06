ARTICLE

Rehber'in yayımlanmasından önce sektörde; özellikle elektronik para lisansının, diğer ödeme lisanslarına kıyasla daha fazla regülasyona tabi olması, elektronik paranın ödeme hesabı, para transferi ve ön ödemeli kart ihracı olmaksızın fonksiyonunu ifa edemeyecek olmasından hareketle (a), (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen ödeme lisanslarını da kapsadığı görüşü hakimdi. Ancak, TCMB'nin Eylül 2022 tarihinde yayımlanan Rehber'inde ödeme hesabı işletimi, para transferi ve ön ödemeli kart ihracı hizmetleri için her halükârda (a), (b) ve (c) lisanslarının da alınması gerektiği vurgulanmıştır.

