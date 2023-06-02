ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır ve 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Söz konusu değişiklikten önce, uzaktan müşteri edinimi süreçleri 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla sadece gerçek kişiler için uygulanmaktaydı. Yönetmelik ile tüzel kişiler de uzaktan müşteri edinimi süreçlerine dahil edilmiştir.

Tüzel kişileri temsile yetkili kişilerin teyidi Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi'nden alınan bilgilerin eşleştirilmesi veya tüzel kişinin imza sirküleri örneğinin karşılaştırılması yolu ile gerçekleştirilecektir. Ancak, temsile yetkili kişilerin ilgili bankanın müşterisi olması durumunda kimlik tespiti doğrulamaları internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından herhangi birinde oturum açılması şeklinde de gerçekleştirebilecektir.

Bunlara ek olarak, müşteri temsilcilerinin gerçekleştireceği işlemlerin yapay zeka temelli yöntemler ile yapılabilmesinin önünü açmak amacıyla bu husustaki usul ve esasları düzenleme yetkisi BDDK'ya bırakılmıştır.

Özetle, BDDK, bankacılık sektöründe dijitalleşme yolunda bir adım daha atarak sadece gerçek kişi müşterilerin değil tüzel kişi müşterilerin de banka şubesine gitmeden bankacılık işlemlerini yerine getirmelerinin önünü açmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.