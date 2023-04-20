ARTICLE

Turkey: Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı Ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'e Uyum Süreci 30 Nisan 2023'e Kadar Uzatıldı

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

28 Şubat 2023 tarih ve 32188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici Madde 1'de fıkra 1, 5, 9,11,17-18'de düzenlenen ve detayları aşağıda yer alan yükümlülüklere ilişkin için uyum süreleri 28 Şubat 2023 tarihinden 30 Nisan 2023'e ertelendi.

Bu minvalde 30 Nisan 2023'e kadar aşağıdaki düzenlemeler için uyumluluğun sağlanması gerekmektedir:

Yürürlükten kaldırılan 27 Haziran 2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te yer almayan ancak Yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemelere uyum sağlanmalıdır.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca lisans kapsamı dışında tutulan sadece belirli bir mağaza veya mağaza ağından yapılacak alışverişlerde ve belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlara ilişkin hizmet sunan tüzel kişiler, Yönetmelik'te yer alan hükümlere uyumlu hale gelmelidir.

Ödeme hesabı bulunduran ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (" TCMB ") ödeme sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir:

") ödeme sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir: Faaliyete geçmesinden itibaren 6 ay içerisinde Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ye (BKM olarak bilinmektedir) bağlanması,

Talepte bulunan tüm diğer yetkili ödeme hizmeti sağlayıcılarına gerekli altyapıyı sağlaması,

Yetkisiz kişiler tarafından ödeme hesaplarına erişilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli önlemleri alması.

TCMB tarafından teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerinin, standart olmayan servisler kullanılarak da verilmesi mümkündür.

Aşağıda belirtilen durumlarda Yönetmelik hükümlerine ve TCMB tarafından usul ve esasları belirlenen bilgi sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin düzenlemelere uyum sağlanmalıdır:

Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden önce faaliyet izni alınması, ve

Lisans kapsamı dışında tutulan sadece belirli bir mağaza veya mağaza ağından yapılacak alışverişlerde ve belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlara ilişkin faaliyetlerin aynı grup altındaki başka bir tüzel kişi tarafından sunulması ve bu faaliyetler için faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olan kişilere devredilmesi.

Yönetmelik Değişikliği'ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.