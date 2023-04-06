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Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ 1 Aralık 2021'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yürürlük tarihinde faaliyette olan kuruluşlar ile yürürlük tarihinden önce başvuruda bulunmuş ve mevcut durumda faaliyet izni verilmiş olan kuruluşlara Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri ile uyumlu hale gelmek üzere 28 Şubat 2023 tarihine kadar süre tanınmıştı.

Bugün tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişikliği ile söz konusu uyum süresi 30 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Originally published Şubat 2023

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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