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Yeni Gelisme

Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Karar'da ("32 sayili Karar") yapilan degisikliklerle, Türkiye'de yerlesik kisiler arasinda yapilacak birtakim sözlesmeler kapsamindaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlastirilmasi yasaklanmisti.

Yargitay 12. Hukuk Dairesi'nin 2022/6469 Esas ve 2022/9954 Karar sayili 6 Ekim 2022 tarihli karari ("Karar"), söz konusu yasagin ihlalinin hukuki sonuçlarina yönelik önemli saptamalar içeriyor.

Karar Ne Anlama Geliyor?

32 Sayili Karar ve Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Karara Iliskin 2008-32/34 Sayili Teblig, Türkiye'de yerlesik kisiler arasinda yapilacak is, hizmet, eser, satis ve kira sözlesmelerinin kapsamindaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlastirilmasini yasaklamaktadir. Yukarida belirttigimiz düzenlemelerin dayanagi olan 1567 Sayili Türk Parasinin Kiymetini Koruma Hakkinda Kanun ("Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu"), Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu kapsaminda çikarilan her türlü düzenlemeye aykiriligin sonucunun idari para cezasi oldugunu açikça öngörmektedir.

Karar'a konu olayda, taraflar arasinda sözlesme bedelinin Avro cinsinden belirlendigi bir kira sözlesmesi bulunmaktadir. Kiraya veren, Avro cinsinden ödenmemis bir miktar kira alacaginin ödenmesini taleple kiraci aleyhine icra takibi baslatmistir. Kiracinin aleyhine açilan icra takibine itirazi, icra mahkemesine tasinmistir. Mahkeme sürecinde, kiraci, diger iddialarinin yani sira, kambiyo mevzuati uyarinca kira bedelinin döviz cinsinden talep edilemeyecegi savunmasinda da bulunmustur. Ilk derece icra mahkemesi ve sonrasinda istinaf mahkemesi, kiracinin kira bedelini ödemedigine hükmetmis ve kiracinin mahkeme durusmalari sirasinda ileri sürdügü döviz ve dövize endeksli ödeme yasagina iliskin ek iddiasini, icra takibinde ileri sürülmeyen bir itirazin mahkeme asamasinda ileri sürülemeyecegi gerekçesiyle degerlendirmeyerek davanin reddine karar vermistir. Böylece dava, kiraci tarafindan Yargitay'a tasinmistir.

Yargitay kararinda, temyiz asamasinda döviz ve dövize endeksli ödeme yasagina aykiriligin ilgili sözlesmeler üzerindeki hukuki sonuçlarina iliskin önemli degerlendirmelerde bulunmustur. Buna göre, Yargitay, Türk Borçlar Kanunu ("TBK") madde 27/1'de düzenleme bulan "kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kisilik haklarina aykiri veya konusu imkânsiz olan sözlesmeler kesin olarak hükümsüzdür" hükmüne atif yapmis ve kambiyo mevzuatinin Türk parasinin kiymetini korunmasi amaciyla yürürlüge konmasi sebebiyle ekonomik kamu düzeniyle ilgili oldugunu ve dolayisiyla mahkemelercere'sendikkate alinmasi gerektigini degerlendirmistir.

Karar, kambiyo mevzuatina aykiriligin sonucunun mahkemece degerlendirilmesi bakimindan önemlidir. Karar ile söz konusu hükümlere aykiri sözlesmelerin kesin hükümsüzlügü veya bedel maddelerinin kismi hükümsüzlügüne karar verilebilmesi yorumunun Yargitay'in en azindan bir dairesi tarafindan kabul edildigi anlasilmaktadir.

Her ne kadar tartismali bir konu olsa da, ögretideki konuya dair yaygin görüs, kambiyo mevzuatina aykiriligin hukuki sonucunun, aykirilik için genel hükümlerin (legi generali) yerine geçen özel hüküm (lex specialis) statüsündeki Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu'nda yalnizca idari para cezasi öngörüldügünden, idari para cezasi ile sinirli olmasi gerektigi yönündedir. Ögretide bu kisitlayici düzenlemeler normlar hiyerarsisinde kanunun altinda bulunan ikincil düzenlemeler ile getirildiginden ötürü, üstün olan Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu hükümlerinin dogrudan uygulanmasi gerekliligine vurgu yapilmaktadir. Bununla birlikte, Yargitay'in bir dairesinin bu sekilde bir yorum yapmis olmasi, uygulamada mahkemelerin farkli sekilde yorumlar yapabilmesi riskini bir defa daha göstermektedir.

Yargitay'in bu karari, konuyla ilgili baska dosyalarda Yargitay'in farkli dairelerinin ayni yönde karar verecegi anlamina gelmemektedir. Bu konuya iliskin farkli yönde kararlar çikmasi durumunda, Yargitay Içtihadi Birlestirme Büyük Genel Kurulu toplanarak tüm mahkemelerin uymakla yükümlü olacagi bir içtihadi birlestirme karari verebilecektir. Konuya iliskin henüz bir içtihadi birlestirme karari mevcut degildir. Yargitay içtihadinin bu konu özelinde sabitlestigini söylemek henüz mümkün degildir.

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