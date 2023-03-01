Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)'nca 25 Subat 2023 tarihli ve 32115 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Tahsilat Genel Tebligi (SERI: B SIRA NO: 17)'nde yer alan açiklamalar asagidaki gibidir.

"21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapilacak "borcun bulunmadigini gösterir belge talepleri" için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Tahsilat Genel Tebligi Seri: A Sira No: 1'in Birinci Kisim Dördüncü Bölümünün "I. Tecil" alt baslikli bölümünün (9) numarali bölümünün (e) bölümünde düzenlenmis olan "tecil edilen borç tutarinin %10'u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadigini gösteren yazinin verilmemesi" sartinin aranilmamasi uygun görülmüstür."

Bilgilerinize sunulur.

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