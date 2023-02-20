ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

A. GİRİŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23) ("Değişiklik Tebliği") ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'ne ("Tebliğ") geçici madde eklenmiştir.

Tebliğ, Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken basitleştirilmiş tedbirleri düzenlemektedir. Değişiklik Tebliği'nde Tebliğ'e eklenen geçici madde ile, olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde finansal hizmetlerin sorunsuz olarak sürdürebilmesi adına depremzedelere yönelik kimlik tespit usulünde uygulamayı kolaylaştırıcı birtakım esneklikler getirilmiştir.

Değişiklik Tebliği'nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

B. DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN ESNEKLİKLER

a) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Usulüne İlişkin Getirilen Esneklikler

08.02.2023 tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde, olağanüstü hal ilan edilen illerde yapılacak işlemlerde Yönetmelik'in "Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti" başlıklı 6'ncı maddesi gereğince yapılması gereken kimlik tespitinin anılan maddede belirtilen usulde yapılamaması halinde;

adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması

kaydıyla, Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecektir.

b) Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti Usulüne İlişkin Getirilen Esneklikler

08.02.2023 tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde olağanüstü hal ilan edilen illerde yapılacak işlemlerde Yönetmelik'in "Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti" başlıklı 16'ncı maddesi kapsamında yapılacak kimlik tespiti işlemleri,

eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması

kaydıyla; Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi ve imza örneğinin alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

c) Diğer İllerdeki Uygulamalar

Geçici madde uyarınca kimlik tespit usullerine getirilen esneklikler, yerleşim yeri adresi olağanüstü hal ilan edilen illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da uygulanabilir.

d) Getirilen Esnekliklerin Uygulama Süresi

Geçici madde ile getirilen esneklikler uyarınca kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 08.02.2023 tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunludur.

e) Sürelerin Uzatılması

Geçici madde ile getirilen esnekliklerin uygulamasına ilişkin sürelerin uzatılmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

C. YÜRÜRLÜK TARİHİ

11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Değişiklik Tebliği, 08.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

D. SONUÇ

Değişiklik Tebliği ile getirilen esneklikler sayesinde depremzedelerin kimlik belgelerinin kaybı veya kullanışsız hale gelmesi nedeniyle bankalar, aracı kurumlar ve Yönetmelik'te sayılan diğer yükümlüler nezdinde işlemlerini gerçekleştirirken mağduriyet yaşamaması amaçlanmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.