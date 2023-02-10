08 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2022 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.
Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.
|
Sıra No
|
Dövizler
|
Kur (TL)
|
Sıra No
|
Dövizler
|
Kur (TL)
|
1
|
1 ABD Doları
|
18,6983
|
51
|
1 Kuveyt Dinarı
|
60,7537
|
2
|
1 Arjantin Pesosu
|
0,10586
|
52
|
1 Laos Kipi
|
0,00108
|
3
|
1 Arnavutluk Leki
|
0,17483
|
53
|
1 Lesotho Lotisi
|
1,10528
|
4
|
1 Avustralya Doları
|
12,6670
|
54
|
1 Liberya Doları
|
0,12113
|
5
|
1 Azerbaycan Yeni Manatı
|
10,9373
|
55
|
1 Libya Dinarı
|
3,8758
|
6
|
1 B.A.E. Dirhemi
|
5,0627
|
56
|
1 Lübnan Lirası
|
0,01238
|
7
|
1 Bahama Doları
|
18,71515
|
57
|
1 Macar Forinti
|
0,04991
|
8
|
1 Bahreyn Dinarı
|
49,6416
|
58
|
1 Makedonya Dinarı
|
0,32438
|
9
|
1 Bangladeş Takası
|
0,18144
|
59
|
1 Malezya Ringgiti
|
4,2486
|
10
|
1 Barbados Doları
|
9,26906
|
60
|
1 Meksika Pesosu
|
0,95681
|
11
|
1 Belarus Rublesi
|
7,41458
|
61
|
1 Mısır Lirası
|
0,75601
|
12
|
1 Bolivya Boliviyanosu
|
2,70842
|
62
|
1 Moldova Leyi
|
0,97678
|
13
|
1 Bosna Hersek Markı
|
10,1954
|
63
|
1 Namibya Doları
|
1.1056
|
14
|
1 Botsvana Pulası
|
1,4673
|
64
|
1 Nepal Rupisi
|
0,14140
|
15
|
1 Brezilya Reali
|
3,5402
|
65
|
1 Nijerya Nayrası
|
0,04181
|
16
|
1 Bulgar Levası
|
10,1354
|
66
|
1 Nikaragua Kordobası
|
0,51260
|
17
|
1 Burundi Frangı
|
0,00903
|
67
|
1 Norveç Kronu
|
1,8900
|
18
|
1 Cezayir Dinarı
|
0,13641
|
68
|
1 Özbekistan Somu
|
0,00166
|
19
|
1 Çek Korunası
|
0,82759
|
69
|
1 Pakistan Rupisi
|
0,08202
|
20
|
1 Çin Yuanı
|
2,6806
|
70
|
1 Panama Balboası
|
18,71515
|
21
|
1 Danimarka Kronu
|
2,6766
|
71
|
1 Paraguay Guaranisi
|
0,00254
|
22
|
1 Dominik Pesosu
|
0,33268
|
72
|
1 Peru Yeni Solu
|
4,9413
|
23
|
1 Endonezya Rupisi
|
0,0012
|
73
|
1 Polonya Zlotisi
|
4,2641
|
24
|
1 Etiyopya Birri
|
0,34920
|
74
|
1 Rumen Leyi
|
4,0062
|
25
|
1 Fas Dirhemi
|
1,7909
|
75
|
1 Rus Rublesi
|
0,25948
|
26
|
1 Filipin Pesosu
|
0,33646
|
76
|
1 Sırp Dinarı
|
0,17039
|
27
|
1 Gana Yeni Sedisi
|
1,83482
|
77
|
1 Singapur Doları
|
13,9639
|
28
|
1 Guatemala Quetzali
|
2,38486
|
78
|
1 Somali Şilini
|
0,03292
|
29
|
1 Guyana Doları
|
0,08945
|
79
|
1 Srilanka Rupisi
|
0,05093
|
30
|
1 Güney Afrika Randı
|
1,1051
|
80
|
1 Sudan Poundu
|
0,03302
|
31
|
1 Güney Kore Wonu
|
0,01478
|
81
|
1 Suriye Lirası
|
0,00745
|
32
|
1 Güney Sudan Lirası
|
0,02793
|
82
|
1 Suudi Arabistan Riyali
|
4,9717
|
33
|
1 Gürcistan Larisi
|
6,9444
|
83
|
1 Svaziland Lilangenisi
|
1,1053
|
34
|
1 Haiti Gourdesi
|
0,12645
|
84
|
1 Şili Pesosu
|
0,02182
|
35
|
1 Hırvatistan Kunası
|
2,6466
|
85
|
1 Tayland Bahtı
|
0,54176
|
36
|
1 Hindistan Rupisi
|
0,22665
|
86
|
1 Tunus Dinarı
|
6,0071
|
37
|
1 Honduras Lempirası
|
0,75844
|
87
|
1 Türkmenistan Manatı
|
5,3548
|
38
|
1 Hong Kong Doları
|
2,4015
|
88
|
1 Ukrayna Hryvnası
|
0,50924
|
39
|
1 Irak Dinarı
|
0,01282
|
89
|
1 Umman Riyali
|
48,612
|
40
|
1 İngiliz Sterlini
|
22,4892
|
90
|
1 Uruguay Pesosu
|
0,46829
|
41
|
100 İran Riyali
|
0,04427
|
91
|
1 Ürdün Dinarı
|
26,3575
|
42
|
1 İsveç Kronu
|
1,7837
|
92
|
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi
|
0,00008
|
43
|
1 İsviçre Frangı
|
20,2019
|
93
|
1 Vietnam Dongu
|
0,00079
|
44
|
1 İzlanda Kronu
|
0,13207
|
94
|
1 Yemen Riyali
|
0,07481
|
45
|
100 Japon Yeni
|
14,1301
|
95
|
1 Yeni İsrail Şekeli
|
5,3207
|
46
|
1 Kanada Doları
|
13,7896
|
96
|
1 Yeni Tayvan Doları
|
0,61099
|
47
|
1 Katar Riyali
|
5,0845
|
97
|
1 Yeni Zelanda Doları
|
11,8776
|
48
|
1 Kazakistan Tengesi
|
0,04044
|
98
|
1 Zambiya Kvaçası
|
1,03342
|
49
|
1 Kolombiya Pesosu
|
0,00386
|
99
|
1 Euro
|
19,9349
|
50
|
1 Kosta Rika Kolonu
|
0,03163
|
|
|
|
Sıra No
|
Efektifler
|
Kur (TL)
|
1
|
1 ABD Doları
|
18,6852
|
2
|
1 Avustralya Doları
|
12,6088
|
3
|
1 Danimarka Kronu
|
2,6747
|
4
|
1 Euro
|
19,9209
|
5
|
1 İngiliz Sterlini
|
22,4735
|
6
|
1 İsveç Kronu
|
1,7825
|
7
|
1 İsviçre Frangı
|
20,1716
|
8
|
100 Japon Yeni
|
14,0778
|
9
|
1 Kanada Doları
|
13,7386
|
10
|
1 Kuveyt Dinarı
|
59,8424
|
11
|
1 Norveç Kronu
|
1,8886
|
12
|
1 Suudi Arabistan Riyali
|
4,9344
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