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08 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2022 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

Sıra No Dövizler Kur (TL) Sıra No Dövizler Kur (TL) 1 1 ABD Doları 18,6983 51 1 Kuveyt Dinarı 60,7537 2 1 Arjantin Pesosu 0,10586 52 1 Laos Kipi 0,00108 3 1 Arnavutluk Leki 0,17483 53 1 Lesotho Lotisi 1,10528 4 1 Avustralya Doları 12,6670 54 1 Liberya Doları 0,12113 5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 10,9373 55 1 Libya Dinarı 3,8758 6 1 B.A.E. Dirhemi 5,0627 56 1 Lübnan Lirası 0,01238 7 1 Bahama Doları 18,71515 57 1 Macar Forinti 0,04991 8 1 Bahreyn Dinarı 49,6416 58 1 Makedonya Dinarı 0,32438 9 1 Bangladeş Takası 0,18144 59 1 Malezya Ringgiti 4,2486 10 1 Barbados Doları 9,26906 60 1 Meksika Pesosu 0,95681 11 1 Belarus Rublesi 7,41458 61 1 Mısır Lirası 0,75601 12 1 Bolivya Boliviyanosu 2,70842 62 1 Moldova Leyi 0,97678 13 1 Bosna Hersek Markı 10,1954 63 1 Namibya Doları 1.1056 14 1 Botsvana Pulası 1,4673 64 1 Nepal Rupisi 0,14140 15 1 Brezilya Reali 3,5402 65 1 Nijerya Nayrası 0,04181 16 1 Bulgar Levası 10,1354 66 1 Nikaragua Kordobası 0,51260 17 1 Burundi Frangı 0,00903 67 1 Norveç Kronu 1,8900 18 1 Cezayir Dinarı 0,13641 68 1 Özbekistan Somu 0,00166 19 1 Çek Korunası 0,82759 69 1 Pakistan Rupisi 0,08202 20 1 Çin Yuanı 2,6806 70 1 Panama Balboası 18,71515 21 1 Danimarka Kronu 2,6766 71 1 Paraguay Guaranisi 0,00254 22 1 Dominik Pesosu 0,33268 72 1 Peru Yeni Solu 4,9413 23 1 Endonezya Rupisi 0,0012 73 1 Polonya Zlotisi 4,2641 24 1 Etiyopya Birri 0,34920 74 1 Rumen Leyi 4,0062 25 1 Fas Dirhemi 1,7909 75 1 Rus Rublesi 0,25948 26 1 Filipin Pesosu 0,33646 76 1 Sırp Dinarı 0,17039 27 1 Gana Yeni Sedisi 1,83482 77 1 Singapur Doları 13,9639 28 1 Guatemala Quetzali 2,38486 78 1 Somali Şilini 0,03292 29 1 Guyana Doları 0,08945 79 1 Srilanka Rupisi 0,05093 30 1 Güney Afrika Randı 1,1051 80 1 Sudan Poundu 0,03302 31 1 Güney Kore Wonu 0,01478 81 1 Suriye Lirası 0,00745 32 1 Güney Sudan Lirası 0,02793 82 1 Suudi Arabistan Riyali 4,9717 33 1 Gürcistan Larisi 6,9444 83 1 Svaziland Lilangenisi 1,1053 34 1 Haiti Gourdesi 0,12645 84 1 Şili Pesosu 0,02182 35 1 Hırvatistan Kunası 2,6466 85 1 Tayland Bahtı 0,54176 36 1 Hindistan Rupisi 0,22665 86 1 Tunus Dinarı 6,0071 37 1 Honduras Lempirası 0,75844 87 1 Türkmenistan Manatı 5,3548 38 1 Hong Kong Doları 2,4015 88 1 Ukrayna Hryvnası 0,50924 39 1 Irak Dinarı 0,01282 89 1 Umman Riyali 48,612 40 1 İngiliz Sterlini 22,4892 90 1 Uruguay Pesosu 0,46829 41 100 İran Riyali 0,04427 91 1 Ürdün Dinarı 26,3575 42 1 İsveç Kronu 1,7837 92 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00008 43 1 İsviçre Frangı 20,2019 93 1 Vietnam Dongu 0,00079 44 1 İzlanda Kronu 0,13207 94 1 Yemen Riyali 0,07481 45 100 Japon Yeni 14,1301 95 1 Yeni İsrail Şekeli 5,3207 46 1 Kanada Doları 13,7896 96 1 Yeni Tayvan Doları 0,61099 47 1 Katar Riyali 5,0845 97 1 Yeni Zelanda Doları 11,8776 48 1 Kazakistan Tengesi 0,04044 98 1 Zambiya Kvaçası 1,03342 49 1 Kolombiya Pesosu 0,00386 99 1 Euro 19,9349 50 1 Kosta Rika Kolonu 0,03163

Sıra No Efektifler Kur (TL) 1 1 ABD Doları 18,6852 2 1 Avustralya Doları 12,6088 3 1 Danimarka Kronu 2,6747 4 1 Euro 19,9209 5 1 İngiliz Sterlini 22,4735 6 1 İsveç Kronu 1,7825 7 1 İsviçre Frangı 20,1716 8 100 Japon Yeni 14,0778 9 1 Kanada Doları 13,7386 10 1 Kuveyt Dinarı 59,8424 11 1 Norveç Kronu 1,8886 12 1 Suudi Arabistan Riyali 4,9344



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