08 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2022 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

 

Sıra No

Dövizler

Kur (TL)

Sıra No

Dövizler

Kur (TL)

1

1 ABD Doları

18,6983

51

1 Kuveyt Dinarı

60,7537

2

1 Arjantin Pesosu

0,10586

52

1 Laos Kipi

0,00108

3

1 Arnavutluk Leki

0,17483

53

1 Lesotho Lotisi

1,10528

4

1 Avustralya Doları

12,6670

54

1 Liberya Doları

0,12113

5

1 Azerbaycan Yeni Manatı

10,9373

55

1 Libya Dinarı

3,8758

6

1 B.A.E. Dirhemi

5,0627

56

1 Lübnan Lirası

0,01238

7

1 Bahama Doları

18,71515

57

1 Macar Forinti

0,04991

8

1 Bahreyn Dinarı

49,6416

58

1 Makedonya Dinarı

0,32438

9

1 Bangladeş Takası

0,18144

59

1 Malezya Ringgiti

4,2486

10

1 Barbados Doları

9,26906

60

1 Meksika Pesosu

0,95681

11

1 Belarus Rublesi

7,41458

61

1 Mısır Lirası

0,75601

12

1 Bolivya Boliviyanosu

2,70842

62

1 Moldova Leyi

0,97678

13

1 Bosna Hersek Markı

10,1954

63

1 Namibya Doları

1.1056

14

1 Botsvana Pulası

1,4673

64

1 Nepal Rupisi

0,14140

15

1 Brezilya Reali

3,5402

65

1 Nijerya Nayrası

0,04181

16

1 Bulgar Levası

10,1354

66

1 Nikaragua Kordobası

0,51260

17

1 Burundi Frangı

0,00903

67

1 Norveç Kronu

1,8900

18

1 Cezayir Dinarı

0,13641

68

1 Özbekistan Somu

0,00166

19

1 Çek Korunası

0,82759

69

1 Pakistan Rupisi

0,08202

20

1 Çin Yuanı

2,6806

70

1 Panama Balboası

18,71515

21

1 Danimarka Kronu

2,6766

71

1 Paraguay Guaranisi

0,00254

22

1 Dominik Pesosu

0,33268

72

1 Peru Yeni Solu

4,9413

23

1 Endonezya Rupisi

0,0012

73

1 Polonya Zlotisi

4,2641

24

1 Etiyopya Birri

0,34920

74

1 Rumen Leyi

4,0062

25

1 Fas Dirhemi

1,7909

75

1 Rus Rublesi

0,25948

26

1 Filipin Pesosu

0,33646

76

1 Sırp Dinarı

0,17039

27

1 Gana Yeni Sedisi

1,83482

77

1 Singapur Doları

13,9639

28

1 Guatemala Quetzali

2,38486

78

1 Somali Şilini

0,03292

29

1 Guyana Doları

0,08945

79

1 Srilanka Rupisi

0,05093

30

1 Güney Afrika Randı

1,1051

80

1 Sudan Poundu

0,03302

31

1 Güney Kore Wonu

0,01478

81

1 Suriye Lirası

0,00745

32

1 Güney Sudan Lirası

0,02793

82

1 Suudi Arabistan Riyali

4,9717

33

1 Gürcistan Larisi

6,9444

83

1 Svaziland Lilangenisi

1,1053

34

1 Haiti Gourdesi

0,12645

84

1 Şili Pesosu

0,02182

35

1 Hırvatistan Kunası

2,6466

85

1 Tayland Bahtı

0,54176

36

1 Hindistan Rupisi

0,22665

86

1 Tunus Dinarı

6,0071

37

1 Honduras Lempirası

0,75844

87

1 Türkmenistan Manatı

5,3548

38

1 Hong Kong Doları

2,4015

88

1 Ukrayna Hryvnası

0,50924

39

1 Irak Dinarı

0,01282

89

1 Umman Riyali

48,612

40

1 İngiliz Sterlini

22,4892

90

1 Uruguay Pesosu

0,46829

41

100 İran Riyali

0,04427

91

1 Ürdün Dinarı

26,3575

42

1 İsveç Kronu

1,7837

92

1 Venezuela Bolivarı Fuertesi

0,00008

43

1 İsviçre Frangı

20,2019

93

1 Vietnam Dongu

0,00079

44

1 İzlanda Kronu

0,13207

94

1 Yemen Riyali

0,07481

45

100 Japon Yeni

14,1301

95

1 Yeni İsrail Şekeli

5,3207

46

1 Kanada Doları

13,7896

96

1 Yeni Tayvan Doları

0,61099

47

1 Katar Riyali

5,0845

97

1 Yeni Zelanda Doları

11,8776

48

1 Kazakistan Tengesi

0,04044

98

1 Zambiya Kvaçası

1,03342

49

1 Kolombiya Pesosu

0,00386

99

1 Euro

19,9349

50

1 Kosta Rika Kolonu

0,03163

 

 

 

 

Sıra No

Efektifler

Kur (TL)

1

1 ABD Doları

18,6852

2

1 Avustralya Doları

12,6088

3

1 Danimarka Kronu

2,6747

4

1 Euro

19,9209

5

1 İngiliz Sterlini

22,4735

6

1 İsveç Kronu

1,7825

7

1 İsviçre Frangı

20,1716

8

100 Japon Yeni

14,0778

9

1 Kanada Doları

13,7386

10

1 Kuveyt Dinarı

59,8424

11

1 Norveç Kronu

1,8886

12

1 Suudi Arabistan Riyali

4,9344


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